Forum, l’ex giudice Francesco Foti iracondo: "Sono innocente ma Mediaset mi ha cacciato dal programma in 5 minuti"

Francesco Foti, ex giudice di Forum, è stato sospeso dal programma a causa di un’intercettazione ambientale effettuata dalla Guardia di Finanza nell’ambito dell’inchiesta della procura di Catania ‘London Windows‘: nella suddetta l’avvocato stava colloquiando con il collega Mariolino Leonardi, arrestato per bancarotta riciclaggio: “Quella mattina me lo hanno detto così, in cinque minuti. Comunque a Forum ragionano così, e io non voglio entrare nel merito” ha commentato il messinese in merito alla sospensione attuata da Corima, la società che cura il programma.

Foti ha sottolineato di non essere indagato nell’inchiesta in questione e di esser stato sbattuto, con tanto di foto, su tutti i giornali d’Italia, come un mostro, un delinquente, ingiustamente. Ha precisato di essere talmente estraneo ai fatti che il giudice ha ritenuto di non nominarlo nell’ordinanza, di non rinviarlo a giudizio, di non indagarlo.

L’avvocato ha amaramente sostenuto: “Forum mi ha sospeso, la mia immagine pubblica e privata è compromessa e non si può fare niente. Tutto questo solo perché ero noto e facevo il giudice a Forum. Allora nella vita bisogna fare il barbone così nessuno ti viene a stuzzicare?” .

Ha altresì sentenziato di non conoscere veramente Mariolino Leonardi di averlo incontrato per caso perché un suo ex praticante, Leonardo Ferlito, gli aveva chiesto la cortesia di andare a pranzo con lui: ‘Così gli faccio vedere chi è il mio maestro’, mi aveva detto. E io sinceramente non ci ho trovato niente di male. Leonardi non l’ho mai visto e conosciuto prima e non l’ho mai visto e conosciuto dopo, non ho il suo telefono, lui non ha il mio. Salvo che a quel pranzo, non abbiamo mai parlato né prima né dopo”

La Guardia di Finanza ha ritenuto che Foti parlasse con Leonardi sulla possibilità di costituire banche all’estero: l’ex giudice Arbitro sostiene di non ricordare bene quel pranzo, nemmeno dove andarono a mangiare, ma ipotizza che stesse parlando di due suoi clienti accusati di truffe e riciclaggio a carattere transnazionale che trasferivano all’estero, in Francia, Croazia, ai Caraibi, denaro frutto di truffe.

L’avvocato ha sottolineato che la sua intercettazione era assolutamente ininfluente ai fini dell’indagine e che erroneamente credeva di avere gli stessi diritti, e la stessa cassa armonica, di un giornalista.