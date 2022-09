Forum, Barbara Palombelli e il giudice Foti senza parole: fa la pipì e lui la caccia, ma è troppo tardi

Ascolta questo articolo

Come si sa in questo periodo stanno per ricominciare tutte le trasmissioni televisive della stagione invernale. Ci sono programmi che cominceranno a giorni, mentre altri faranno la loro comparsa nel corso di questi mesi, e ci terranno compagnia almeno fino al prossimo mese di maggio, quando ci sarà nuovamente il cambio di palinsesto. I telespettatori conosceranno sicuramente il programma Forum condotto da Barbara Palombelli. Si tratta di uno dei format più seguiti della tv italiana.

All’interno della trasmissione alcuni attori, solitamente due, intepretano una reale causa civile avvenuta in Italia. Spetta poi al giudice della trasmissione emanare il verdetto finale, che dà ragione ora ad uno, ora all’altro. Il tribunale di Forum è quindi davvero seguitissimo. Ma la conduttrice e uno dei gudici sono rimasti sconvolti da un fatto davvero assurdo, vediamo di cosa si tratta.

Pipì e cacca, tutti sconvolti

Dobbiamo precisare che Forum è un programma che rientra nella categoria del talk giuridico, ma ciò che viene deciso lì dentro ovviamente non ha profilo istituzionale. Ad oggi al timone del programma c’è appunto la Palombelli, salda al suo posto ormai da ben 8 stagioni. La conduttrice è molto apprezzata dal pubblico, anche perchè è una delle giornaliste più apprezzate di Mediaset.

Forum è stata condotto per molti anni da Rita Dalla Chiesa. Durante una delle puntate condotte dalla Palombelli è accaduto invece l’inverosimile: durante una causa una delle parti in causa ha cominciato ad urlare davvero tanto, l’altra parte non riusciva più a rispondere e il giudice Francesco Foti si è visto costretta a cacciare dallo studio la parte che urlava.

Il contendente cacciato ha fatto poi ritorno nello studio, ma mentre la trasmsisione stava andando avanti improvvisamente la parte in causa in questione ha abbandonato lo studio di corsa, tra lo stupore dei presenti, per poter scappare in bagno in quanto doveva fare i suoi bisogni. Alla parte in causa sarebbe scappata quindi la pipì, anche se ha detto alla Palombelli di riuscire comunque a trattenerla in quanto giovane sia dentro che fuori. Il curioso siparietto ha stupito davvero tutti, tra l’imbarazza della Palombelli e del giudice Francesco Foti.