Flirt in corso tra Diletta Leotta e Francesco Monte?

Dopo l’annuncio della ritrovata situazione sentimentale da single, Diletta Leotta è tornata di nuovo su piazza; da poco infatti è rimbalzato in internet l’annuncio della rottura sentimentale con il suo ex fidanzato Matteo Mammì (dirigente televisivo). Ma di certo alla Leotta non mancano i pretendenti, sempre pronti a corteggiare la giovane quanto bella giornalista sportiva.

Sembra infatti che Diletta stia frequentando, da poco tempo, Francesco Monte; ovviamente nulla di certo, nè tanto meno sono state rilasciate dichiarazioni in merito, ma pare proprio che tra i due vi sia del tenero. A far nascere l’ipotesi è stata tutta una serie di segnali nati nei giorni scorsi.

Infatti anche l’ex tronista Francesco Monte è ritornato da poco single, in seguito alla fine della love story con Giulia Salemi e considerando che anche la Leotta è da poco single di certo il passo è breve per l’inizio di un flirt, di un corteggiamento tra i due. Inoltre un’altro indizio che ha destato sospetti da parte dei fans è stato un video pubblicato sul profilo Instragram della giornalista, in cui in sottofondo si sente una voce prettamente maschile, che a detta di molti corrisponde proprio a quella di Monte.

Dunque c’è da ipotizzare che durante il video girato dalla Leotta, i due stessero trascorrendo del tempo insieme. Ad alimentare ulteriormente i rumors ci pensa il blog “Vicolo delle News“, il quale andando a cliccare sulle foto dei rispettivi ragazzi ha notato che si sono scambiati numerosi “like“.

Sempre sul blog succitato si legge: “Le talpe segnalano che nel frattempo Giulia (Salemi, ndr), venuta a conoscenza del gossip su Francesco e Diletta, abbia cancellato tutte le cartelle dedicate a Francesco Favola Fiaba e che abbia lasciato solo quella di quando sono andati al ‘Coachella’, a Los Angeles. Ma non solo… ora la ragazza non segue più su instagram la ‘rivale’! “.

Per avere ovviamente delle fonti certe bisognerà attendere la dichiarazione ufficiale dei diretti interessati che, molto probabilmente, in base a come sta procedendo la fase di corteggiamento, non tarderà ad arrivare, magari con nuovi risvolti della storia.