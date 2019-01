Flirt in corso tra Belen Rodriguez e Pocho Lavezzi

Dopo la storia archiviata tra Belen Rodriguez e Andrea Iannone, e i rapporti ritornati sereni con il suo ex marito Stefano De Martino, la showgirl sembrerebbe pronta ad una nuova storia d’amore. Infatti, sembra che durante le vacanze in Sudamerica con alcuni amici sia scoppiata la passione tra Belen e Lavazzi.

A raccontare questo presunto “flirt in corso” è il settimanale Chi, che spiega come la showgirl argentina durante la vacanza abbia incontrato il suo vecchio amico Ezequiel Lavezzi, conosciuto qualche anno fa, quando il bomber giocava nel Napoli.

Nuovo amore per Belen?

A quanto pare, durante le vacanze sudamericane, i gruppi di Lavezzi e Belen si sono incontrati e mai più separati nelle ultime settimane. Inoltre, pare che le amiche di Belen, attendessero il suo ritorno a Milano prima dell’epifania, ma la showgirl ha fatto perdere le sue tracce.

Sembra che la Rodriguez abbia scelto di iniziare il 2019 lontana da suoi affetti più cari, per iniziare l’anno in modo diverso. E, tra cene, feste, pranzi e serate spensierate, la showgirl è pronta per scrivere un nuovo capitolo della sua vita. Per scoprire se la love story sia reale oppure sia frutto del semplice gossip, bisognerà attendere il rientro – forse in compagnia – della showgirl argentina in Italia. Nel frattempo sui social scrive: “Nel mio mondo sono piena di energia positiva”, che sia un segnale?

Chi è Ezequiel Lavezzi

Ezequiel Lavezzi è un 33enne calciatore argentino, attualmente giocatore della squadra cinese Hebei China Fortune. Ma, molti ricorderanno il passato in Italia del “Pocho”, prima nel Genoa e poi nel Napoli. Infine, dopo essere stato molto amato dal popolo italiano, il calciatore è stato attaccante al Paris Saint-Germain per quattro anni.

Lavezzi è padre di Thomas, un bambino avuto da una precedente relazione. Inoltre, per circa otto anni ha avuto una storia con Yanina Screpante, finita lo scorso Settembre dopo vari tira e molla.