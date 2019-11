Flavio Zerella accusa Francesco Sarcina di averci provato con la sua fidanzata

Francesco Sarcina, leader del gruppo musicale “Le vibrazioni“, è al centro di una bufera mediatica. La sua ex moglie, Clizia Incorvaia, lo ha accusato di averla tradita e contattato diverse donne su Facebook per ottenere da loro materiale pornografico, e oggi questa versione sembrerebbe essere confermata da Flavio Zerella, ex partecipante di “Temptation Island“.

Andando con ordine, il matrimonio tra Sarcina e la Incorvaia sarebbe giunto al capolinea perchè lei lo avrebbe tradito con Riccardo Scamarcio, migliore amico di Sarcina e suo testimone di nozze. Dopo una situazione iniziale, nella quale Francesco accusava la sua ormai ex moglie e madre di sua figlia, ecco che Clizia non ci sta e racconta la sua verità.

Durante un’ospitata a “Live- Non è la D’Urso“, la Incorvaia ha raccontato che Francesco Sarcina non solo la tradiva, ma chiedeva alle donne su Facebook, del materiale pornografico. Oggi però arriva una nuova accusa ai danni del cantante, e tale accusa arriva direttamente da Flavio Zerella, ex partecipante di “Temptation Island”, con la fidanzata Roberta Mercurio.

Flavio, attraverso delle Instagram stories ha raccontato che Sarcina avrebbe contattato anche la sua fidanzata Roberta, dopo che quest’ultima aveva messo un cuore sotto un post di Francesco. Il leader delle “Vibrazioni”, riconobbe che lei era fidanzata e fedele e lasciò perdere. Le parole di Zerella sono state confermate dalla stessa Roberta.

Ecco cosa ha scritto Flavio su Instagram: “Sei una persona poco rispettosa scrivendo a Roberta in privato, facendo il simpatico e sottolineando che purtroppo è straimpegnata. La cosa più squallida è che Roberta ti aveva messo un cuore sotto una tua foto in compagnia di persone che non ci sono più. E tu prendi la balla in balzo per scriverle in privato? Che squallore“.

Insomma Flavio Zerella è stato abbastanza chiaro e ha praticamente confermato quanto dichiarato da Clizia Incorvaia, la stessa Roberta ha confermato tutto quanto raccontato dal suo fidanzato. Chissà cosa ne penserà Sarcina quando verrà a conoscenza di questa nuova accusa e chissà se vorrà o meno replicare.