Flavio Montrucchio sogna "Amici Celebrities" e ammette: "Su Rai 1 non c’era posto per me"

Flavio Montrucchio, ex vincitore del “Grande Fratello”, è tornato alla ribalta della cronaca per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “Chi”, dove ha parlato della sua famiglia, ma anche del suo passato, così come dei suoi progetti futuri, lanciando frecciatine, ma anche rivelazioni shock.

Tra i programmi più attesi del palinsesto Mediaset 2019-2020 c’è sicuramente il nuovo talent show di Maria De Filippi “Amici Celebrities“, versione vip di Amici, dove Flavio Montrucchio ha sognato di poter entrare nell’ambitissimo cast che al momento vanta personaggi come Laura Torrisi, Joe Bastianich, il principe di Casa Savoia, Emanuele Filiberto, ed ancora il calciatore Ciro Ferrara.

Montrucchio, quasi a voler lanciare un messaggio a Maria De Filippi, ha rivelato di cavarsela nel canto e nel ballo e ha fatto anche diversi musical a teatro, tra cui Grease. In questo momento per l’ex vincitore del Grande Fratello c’è però il desiderio di condurre un programma televisivo, magari un game show.

Con grande umiltà e sincerità, Flavio ha svelato di avere, come tutti, dei momenti di maggiore sconforto, dicendo: “Ho i miei momenti di down ma mostro solo ciò che mi va di mostrare“. A differenza di tanti suoi colleghi, Montrucchio sa che nel suo lavoro la troppa riservatezza, non è un bene.

Flavio ama definirsi una persona determinata, ma non per questo disposta a tutto per raggiungere il successo. L’ex concorrente di Tale e Quale show ha poi lanciato una frecciatina al vetriolo: “Su Rai Uno non c’era posto per me“. Nonostante il grande successo ottenuto nel programma di Carlo Conti, nonché il grande seguito che l’attore puà vantare sui social, Flavio Montrucchio non è stato riconfermato nei programmi di Viale Mazzini, dove, stando alle parole di Flavio, si ottiene una popolarità immediata, più su larga fascia.

La conduzione del programma su Real Time ha invece dato al conduttore la possibilità di farsi conquistare un pubblico più giovane, che gli ha dato grande popolarità.