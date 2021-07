Flavio Insinna pronto a far pace con Antonio Ricci e parla di Corrado: "È impossibile confrontarci"

In questi anni Flavio Insinna sta trovando molto spazio in televisione, nonostante l’enorme bufera mediatica aperta nel 2018 per un servizio di “Striscia la notizia“. Nel 2017 il TG satirico diretto da Antonio Ricci ha pubblicato un filmato in cui proprio il conduttore ha lanciato delle dure accuse nei confronti di una concorrente di “Affari tuoi” accusandola di essere poco consona per un game show.

Per questo motivo la Rai ha deciso di non rinnovare “Affari tuoi”, che è ritornato nei palinsesti solamente nel 2010 con la conduzione di Carlo Conti per uno speciale dedicato alle coppie pronti a sposarsi durante il periodo del Covid-19, ma nonostante questo Insinna non è mai stato fatto fuori dalla Rai. Infatti negli ultimi anni, oltre ad aver preso il posto di Fabrizio Frizzi a “L’eredità”, da quest’anno conduce “Il pranzo è servito“.

Le parole di Flavio Insinna

Intercettato dal sito de il “Corriere” Flavio Insinna ha voluto parlare proprio de “Il pranzo è servito” allontanandosi immediatamente da un possibile paragone con lo storico conduttore, Corrado: “Il confronto non c’è. È come un calciatore con Pelé: giochi anche tu a pallone, fai lo stesso sport, con la stessa palla e le stesse regole, ma non sono pazzo, non c’è nessuna presunzione di confronto. Se pensi al confronto non ci vai, è un brivido, una grande paura“. Rivela di aver accettato la conduzione proprio per l’enorme nostalgia, dal momento che ha sempre visto il programma da piccolo.

Parlando invece del caso di Antonio Ricci apre a una possibile riappacificazione in futuro, ammettendo ai tempi di aver commesso un grave errore: “Io vivo a Roma, non mi è capitato di incontrarlo… Sono una persona coscienziosa, io devo fare pace con me, con il mio comportamento: se lo sbagli, lo sbagli. Non c’è se e non c’è ma. Io devo fare pace con me, devo perdonarmi io“.

Sulla sua enorme presenza in televisione, siccome è praticamente catapultato sul piccolo schermo ogni giorno per la conduzione de “L’eredità”, afferma di non essersi mai montato la testa grazie al suo impegno al teatro, che gli consente di tenere i piedi ben saldi a terra.