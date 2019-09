Flavio Insinna, il sorriso di Carlotta Mantovan è stato determinante per la conduzione de "L’ Eredità"

Ha inizio la seconda stagione de “L’Eredità” per Flavio Insinna che torna ad essere al timone della trasmissione e dimostra di essere particolarmente legato a questo programma. Il presentatore romano è stato protagonista di una recente intervista al settimanale “Tv Sorrisi e Canzoni”, dove ha avuto modo di parlare di questo suo ritorno in televisione.

Insinna ha voluto ricordare l’amico Fabrizio Frizzi spiegando qual è stato il suo primo pensiero in cui i vertici della Rai gli hanno proposto la conduzione di un quiz così importante. Queste sono le parole di Flavio Insinna che fanno intendere la sua prima sensazione: “Scappare, io ero paralizzato da mille pensieri”.

Le parole dell’attore e conduttore

Il conduttore romano ha voluto ricordare il proprio senso di inadeguatezza e non sapeva in quale maniera comportarsi in quanto doveva di sostituire l’amico scomparso. L’ex conduttore di “Affari Tuoi” ha posto l’accento sul rapporto con Carlo Conti, dimostratosi determinante per accettare questa proposta.

Flavio Insinna ha spiegato di aver parlato molto con Carlo Conti, gli autori, la produzione e i direttori con i quali ha instaurato un ottimo rapporto. Dopo quel momento, si è sentito più tranquillo e per questo motivo ha preso parte al progetto in quanto si trattava di un sì collettivo e condiviso ma ha affermato: “Era una situazione complicatissima, anche perché io a Fabrizio ci penso ogni giorno”.

Flavio Insinna ha svelato che un’altra persona è stata determinante per convincerlo a condurre L’Eredità: si tratta di Carlotta Mantovan, la moglie di Fabrizio Frizzi. Riguardo alla Mantovan, Insinna ha detto: “Il sorriso di Carlotta per me ha fatto la differenza”. Infine, nel corso della chiacchierata con Tv Sorrisi E Canzoni, Flavio Insinna ha svelato che nel mese di ottobre uscirà al cinema di cui è tra i protagonisti: il titolo è “ “Se mi vuoi bene” per la regia di Fausto Brizzi.