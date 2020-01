Flavio Insinna e la fidanzata Adriana Riccio: l’amore nato ad "Affari tuoi"

Un amore nato tra i pacchi del noto programma di Rai 1 “Affari tuoi“, condotto da Flavio Insinna. Ed è proprio il conduttore in questione il protagonista della storia, dove pare che da molto tempo, abbia una relazione con una donna, conosciuta proprio durante una puntata della trasmissione succitata.

Una relazione molto riservata, fino all’estremo, dove di fatto della donna si conosce poco o niente. La ragazza pare sia Adriana Riccio, una donna di 43 anni che pare viva a Milano, di certo non un personaggio famoso come il suo presunto spasimante, ma pare infatti sia una maestra di taekwoodo, e sembra che abbia anche vinto qualche prestigioso premio, con una medaglia di bronzo ai Mondiali.

Insomma una donna del tutto normale, senza una spiccata notorietà; non vi è dato sapere dove e come sia nato l’amore tra i due, ma ciò che è certo è stata la partecipazione della donna, in qualità di concorrente, nell’oramai lontano 2016, rappresentando la regione Veneto. Durante la programma in questione Adriana, all’epoca vinse anche 36 mila euro, e molto probabilmente fu quello il primo incontro tra i due.

Regna il massimo riservo anche sulla certezza della relazione tra i due, ma secondo alcune fonti, come “Fanpage” o “Dagospia” sembra proprio che l’amore tra i due sia non solo nato, ma si vocifera anche di un imminente matrimonio. Le nozze infatti sarebbero dovute avvenire a breve, ma poi slittate a data ancora da destinarsi. Ciononostante resta molto vivo l’amore tra i due.

In realtà, finora ancora nessuna smentita dai diretti interessati circa la relazione; In passato lo stesso Insinna aveva precisato di essere felicemente single, ma nulla vietava una relaziona futura in cui dedicarsi in maniera seria e duratura, recitando a tal proposito: “Non sono fidanzato e sono sereno, ciò non toglie che se mi si presentasse l’occasione giusta la coglierei ben volentieri. La verità è che sono un tipo complicato.” Solo il tempo può dare certezze o smentite riguardo la questione.