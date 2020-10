Flavio Briatore su Elisabetta Gregoraci: "Vuole stare al Gf Vip con i ragazzini? Almeno rinunci a quello che le passo"

L’imprenditore piemontese Flavio Briatore ha parlato ad un giornale, dicendo la sua opinione in merito ai comportamenti della ex moglie Elisabetta Gregoraci, attualmente rinchiusa nella casa del Grande Fratello Vip. L’uomo, pur evidenziando il fatto che non vorrebbe mai intralciare la madre di suo figlio, sembra mostrarsi infastidito dai comportamenti della bella mora calabrese che, negli ultimi tempi, si sarebbe avvicinata molto al velino Pierpaolo Petrelli.

L’uomo, che davanti alle telecamere di Striscia la Notizia non aveva voluto rilasciare commenti, avrebbe ribattuto alle accuse mosse dalla Gregoraci, rivelando alcuni dettagli della vita coniugale. “Passava in Sardegna due mesi l’anno, aerei privati, a Montecarlo 1.000 mq di casa, a Londra 1.500 mq di casa, la casa a Roma che le ho comprato, l’autista“, inizia a raccontare Briatore, specificando: “Non è detto che questo faccia la felicità. Ci siamo lasciati perché era finita, senza drammi.” Inoltre, continua il settantenne, nemmeno i rispettivi avvocati avrebbero dovuto discutere durante le pratiche del divorzio e, in merito al mantenimento che ogni messe inoltra alla showgirl calabrese avrebbe aggiunto: “E’ la madre di mio figlio, deve stare tranquilla”.

La chiacchierata di Flavio Briatore continua toccando l’argomento del Grande Fratello Vip e la vicinaza di Elisabetta Gregoraci con Pierpaolo Petrelli: “Se a 40 anni vuole andare al GF e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok” inizia l’imprenditore, evidenziando che, se davvero volesse dimostrare di essere autonoma, potrebbe rinunciare al mantenimento mensile.

In merito alla cifra mensile ricevuta dalla showgirl, che sembra essere cospicua, Briatore non si sbilancia, ma chiosa: “Non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”.

Infine, l’imprenditore afferma di aver semplicemente avanzato una considerazione sull’età dell’ex moglie evidenziando, però, che i due non hanno più rapporti; pertanto, Elisabetta è libera di muoversi come meglio crede, anche professionalmente, pur sempre senza rinunciare al suo ruolo di madre.