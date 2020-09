Flavio Briatore racconta la sua verità sul Coronavirus: "Non voglio minimizzare, però…"

Flavio Briatore ha contratto il Coronavirus e ha voluto raccontare questa sua esperienza postando un video su Instagram in cui ha parlato a lungo di come ha affrontato la malattia. Un racconto preciso e dettagliato che se da una parte vuole essere un richiamo a rispettare le regole, dall’altra vuole in qualche maniera precisare che non si devono creare troppi allarmismi inutili e nocivi.

Il proprietario del Billionaire inizia il suo racconto ricordando di essere tornato a casa e di aver pensato subito a tutte quelle persone malate di Covid, augurando loro di poterne uscire il prima possibile come è successo a lui: “Non voglio minimizzare la malattia, ma voglio solo raccontare quello che mi è successo“.

Flavio Briatore e la sua esperienza con il Coronavirus

Briatore rivela di essere stato male solo un paio di giorni, ma ribadisce che le regole vanno rispettare. Paragona il Coronavirus alla polmonite che lo ha colpito mesi fa costringendolo ad un ricovero presso il San Raffaele e ammette che le due cose sono su piani differenti. La polmonite lo ha fatto stare molto peggio rispetto al Covid: “Io non voglio banalizzare, però voglio anche dire che quello che ho visto io, la mia esperienza è questa. Dal Covid si può guarire. La malattia ci rende vulnerabili ma vi dico che si può guarire. Sono stato male 2 giorni. Per il resto, molto meno della polmonite”.

Quindi, seppure con le cautele necessarie, Briatore precisa che non bisogna assolutamente creare allarmismi inutili e fobie che – sempre secondo le sue parole – potrebbero portare a “una distruzione sociale“. Consiglia di ascoltare il medico, affidandosi a informazioni di persone con esperienza, mettendo in guardia da chi appare in televisione o sui social e alimentano polemiche sterili e inutili.

“Parlo di quelli che hanno intubato la gente, che hanno visto soffrire. In questo momento bisogna affidarsi a gente vera. Dobbiamo seguire le regole che i medici stabiliscono” consigliando l’uso della mascherina, la pulizia costante delle mani e la distanza di sicurezza. Tutto questo, però tiene a precisare, debba essere messo in pratica parallelamente ad una ripartenza del Paese. Briatore insiste che si deve tornare a produrre, affrontando l’emergenza Covid con serietà e fermezza: “La nostra battaglia è quella di riprendere, continuare la vita normale e fare in modo che questo virus non ci faccia morire di fame“.