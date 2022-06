Flavio Briatore, quanto costa una Crazy Pizza? Lo scontrino choc

Ascolta questo articolo

Gli italiani conoscono l’imprenditore Flavio Briatore. Si tratta di una delle personalità più influenti del nostro Paese, che nel corso degli anni ha saputo farsi strada nel mondo dell’imprenditoria. Recentemente Briatore è salito agli onori della cronaca per i suoi stabilimenti balneari Twiga: uno di questi non ha avuto il via libera per aprire in Puglia. Ma di certo l’imprenditore non si ferma assolutamente qui, in quanto possiede importanti strututture ricettive in altre parti d’Italia.

Anche nel mondo della ristorazione Briatore è molto famoso. Flavio è una personalità che si da sempre da fare, e sul suo conto vi è stata anche una polemica a causa di alcune sue dichiarazioni per quanto riguarda il mondo del lavoro e soprattutto i giovani. Ma in queste ore i media hanno riferito i prezzi di una sua catena di ristoranti, i prezzi sono da non credere. Vediamo quindi quanto costa mangiare una pizza da Flavio Briatore.

Una pizza “Crazy”

Il quotidiano Il Giornale ha verificato i prezzi presso il locale di Flavio Briatore. Ovviamente, dobbiamo precisare, non si tratta del solito locale, ma i posti in cui Briatore ha aperto i suoi locali sono molto chic e selezionati. Per questo i prezzi molte volte sono superiori alla media, uniti però ad una qualità dei prodotti evidente.

Ma i più si staranno chiedendo adesso, quanto costerà mangiare una pizza presso un locale di Flavio Briatore. L’imprenditore possiede infatti una catena di pizzeria chiamata “Crazy Pizza”. Ne ha aperti diversi in alcune città, recentemente anche a Milano e Roma. Le cifre sono abbastanze elevate.

Basti pensare che per una cena di 4 persone, se si prendono la pizza Pata Negra (65 euro) e una Crab Salad (36 euro), un Moscow Mule e una Nastro Azzurro il conto è di 260 euro con il coperto a 2 euro a persona e l’acqua da 0,75 a 4 euro. Come il regolamento impone, tutti i prezzi nel locale di Flavio Briatore sono esposti, per cui il cliente prima di consumare può verificare quanto andrà a pagare a fine cena o pranzo senza sorprese. – “Serviamo ottime pizze, in un posto elegante, con un servizio impeccabile. La pizza è un prodotto importante, ma è presentato in modo cheap, noi gli abbiamo creato intorno un enviroment diverso” – così ha spiegato Briatore sulle pagine di Repubblica.