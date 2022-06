Flavio Briatore lascia tutti senza parole: "Ecco dove mando mio figlio Nathan Falco a 14 anni.."

Ascolta questo articolo

Tutti conoscono in Italia l’imprenditore Flavio Briatore. L’uomo recentemente è tornato al centro della cronaca nazionale, e delle critiche, a causa della sua pizza venduta presso i locali della catena “Crazy Pizza”. In particolare ha destato stupore tra gli italiani il prezzo di una pizza, che da Briatore, se si prende quella più “sofisticata” si arriva a pagare anche 65 euro. Da qui ne è scaturita una polemica anche con tutti gli altri pizzaioli italiani.

I professionisti che lavorano in questo settore hanno dichiarato che la pizza è un alimento popolare, e deve essere venduta a prezzi popolari. Briatore si è chiesto come si faccia a vendere una pizza a 4-5 euro e ha difeso strenuamente i suoi prodotti, affermando che le sue pizze di “Crazy Pizza” hanno soltanto prodotti di altissima qualità. Ma il resto dei ristoratori non sembra pensarla come lui. In queste ore Flavio ha rilasciato una intervista molto personale al Corriere della Sera, vediamo cosa ha detto.

I progetti sul figlio Nathan Falco

Come si sa Flavio Briatore è stato il compagno di Elisabetta Gregoraci, da cui ha avuto il figlio Nathan Falco. Nell’intervista al CorSera l’imprenditore ha spiegato di tenere particolarmente all’istruzione di suo figlio e lo segue personalmente in tutto quello che fa. In futuro spera che diventi il suo erede.

Per questo per lui Flavio ha importanti progetti. Oltre a ricevere una ferrea istruzione, il figlio Nathan Falco è per il momento “l’unica storia affettiva” che ha Briatore. Con Elisabetta è finita ormai da tempo, anche se Flavio ha dichiarato di voler passare ancora del tempo anche con Elisabetta, che resta appunto la madre del figlio anche se loro due sono separati.

“Quando avrà 14 anni, frequenterà il liceo in Svizzera, per crescere. Dopo spero che studi “Food & Beverage administration” – così ha detto Flavio, che quindi manderà a studiare il figlio in un liceo svizzero non appena avrà compiuto 14 anni. “Sia io che Elisabetta speriamo che il privilegio di Falco si trasformi in rabbia e determinazione, in voglia di emergere ancora di più” – così ha detto ancora Briatore al CorSera.