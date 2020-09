Flavio Briatore, il duro commento sulla Gregoraci: "A 40 anni vada pure con i ragazzini, ma rinunci al resto"

Flavio Briatore ha deciso di dire la sua in merito alla partecipazione di Elisabetta Gregoraci al “Grande Fratello Vip”. Al “Fatto Quotidiano” ha rilasciato alcune dichiarazioni che la dicono lunga su come sta giudicando il percorso dell’ex moglie nella Casa più spiata d’Italia. Vediamo nel dettaglio cosa ne pensa l’imprenditore.

In buona sostanza non sembra vedere di buon’occhio l’avvicinamento tra la Gregoraci e l’ex velino di “Striscia La Notizia”, Pierpaolo Pretelli che sembra aver perso la testa per la bellissima showgirl. Briatore non si limita a criticare questo avvicinamento, ma sembra voler anche mettere una condizione a questa nuova e ancora acerba conoscenza.

Le dichiarazioni di Flavio Briatore

“Se a 40 anni vuole andare al Gf e stare con i ragazzini e se questo per lei è affrancarsi, ok. Ma allora potrebbe rinunciare anche a quello che le passo e dimostrare che davvero vuole essere autonoma, no?” afferma Briatore, con un’aria quasi di sfida verso l’ex moglie. Nessun commento invece su quanto ammonterebbe la cifra: “Non lo dico, ma non è obbligata a fare qualunque cosa per vivere, non deve tagliare i nastri alla fiera della castagna a Reggio Calabria”.

Viene da pensare che sia una cifra di tutto rispetto, contando che l’avvocato di Briatore lo ha rimproverato di essere stato troppo generoso con lei – come lui stesso rivela – ma a lui interessa solo la serenità del figlio Nathan Falco: “Voglio che lei non abbia pensieri e cresca Falco con serenità (…) Può fare i suoi programmi tv, ma deve anche fare la madre, credo”.

Non si nasconde dietro un dito e conferma le voci di gossip circa una sua reticenza nel far partecipare la Gregoraci al reality show anni indietro. Lui stesso afferma che già un paio di anni fa lei avrebbe voluto prendere parte al programma, ma a quel tempo Briatore si oppose: “Ho replicato solo che ha 40 anni, ma se pensa sia la scelta giusta, va bene. Lo voleva già fare anni fa e le dissi che visto che avevamo un bambino piccolo non mi sembrava il caso che stesse via per due mesi”.

Ora Falco è cresciuto, anche se Briatore ormai non ha più voce in capitolo sulle decisioni delle Gregoraci: “Io e lei siamo divorziati, ormai non siamo neppure più parenti, abbiamo un figlio. Dobbiamo pensare al bene di Falco” e proprio riguardo al figlio si rammarica per quello che potrebbe leggere su questa vicenda: “Mi dispiace solo se mio figlio legge queste cose”.