Flavio Briatore e Naomi Campbell di nuovo insieme: lo smacco alla Gregoraci

A volte ritornano: è questo il caso di Flavio Briatore e Naomi Campbell, che si sono rivisti nel Principato di Monaco, dove attualmente si trova l’ex team manager di Formula 1. Come è noto, tra il 1998 e il 2001 Briatore e la super modella di fama internazionale hanno vissuto un’appassionata e tormentata storia d’amore, finita anche a causa della gelosia e delle scenate di lei.

Flavio Briatore rivede Naomi Campbell: frecciatina a Elisabetta Gregoraci?

Nonostante ciò, i due sono rimasti amici e qualche giorno fa Naomi Campbell è andata a trovare l’ex compagno a Montecarlo, dove l’imprenditore ha trascorso la convalescenza post-Covid. Non è dato sapere se attualmente Briatore sia negativo al Coronavirus, ma quel che è certo è che lui e la modella si sono visti e abbracciati senza rispettare il distanziamento sociale che di questi tempi è imprescindibile per tutelarsi.

Sì, perché Briatore ha pubblicato sul suo profilo Instagram una foto assieme alla Campbell nella quale i due sono letteralmente appiccicati, guancia contro guancia. “Ieri è venuta a trovarmi Naomi a Monaco” ha scritto Flavio a commento dello scatto.

E a molti non è sfuggito uno strano tempismo: è davvero un caso se questa foto con una ex – peraltro una delle fidanzate più belle e desiderate che Briatore abbia mai avuto – sia stata pubblicata proprio ora che l’ex moglie Elisabetta Gregoraci è al Grande Fratello Vip 5 ed è corteggiatissima dal bellissimo modello Pierpaolo Petrelli, giovane e sexy ex Velino di ‘Striscia la Notizia’?

Un corteggiamento, quello di Petrelli, che la Gregoraci non solo non rifiuta, ma che anzi ricambia, incoraggiandolo e trovando ogni occasione per star da sola col modello. Molti quindi hanno visto nel gesto di Briatore la voglia di sminuire l’ex moglie e il loro amore. Del resto non solo l’imprenditore piemontese non ha neanche fatto gli auguri alla ex per la sua avventura al GF Vip, ma sono passati anni da quando ha pubblicato sui social l’ultima foto assieme alla moglie; si parla degli inizi del loro rapporto, ben prima della separazione.