Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci sono tornati insieme? Svelata la verità

Da settimane circolano voci secondo le quali, Flavio Briatore e Elisabetta Gregoraci sarebbero tornati insieme. Il matrimonio tra la showgirl e l’imprenditore è naufragato già da un pezzo, ma grazie al piccolo Nathan Falco i due hanno mantenuto un ottimo rapporto. Ciò che ha infiammato il gossip nelle ultime settimane è il fatto che la coppia sia stata avvistata a un evento, mano nella mano.

In realtà, le voci di un ritorno di fiamma tra Elisabetta e Flavio sono sempre state molto insistenti. I diretti interessati ora hanno taciuto, ora hanno smentito e si è andati avanti così nel tempo. Adesso a fare chiarezza ci ha pensato il magazine Chi. La rivista diretta da Alfonso Signorini, ha spiegato come stanno davvero le cose tra l’ex gieffina e Briatore.

Secondo Chi, Flavio e Elisabetta non sarebbero tornati insieme. Entrambi sono ancora single. Il magazine ha spiegato anche il motivo per il quale i due erano mano nella mano e attribuisce il tutto a un semplice gesto di galanteria. Briatore, per dare equilibrio alla Gregoraci, le ha dato il braccetto. Insomma, nessun ritorno di fiamma in vista e nessuna famiglia Briatore ricomposta.

Dopo l’annuncio della separazione, nessuno dei due ha mai ufficializzato alcuna storia d’amore. Sicuramente di frequentazioni ce ne sono state, così come piccoli flirt, ma nulla che li abbia fatti uscire allo scoperto. Elisabetta e Flavio hanno un ottimo rapporto, fatto di stima e affetto. Spesso sono in vacanza assieme, mangiano in compagnia del loro figlio e presenziano in coppia agli eventi mondani.

Insomma, si comportano come una vera e propria coppia di fatto e questo, spesso, ha fuorviato il gossip. Al momento i diretti interessati, come d’altronde accade sempre, tengono le bocche ben cucite circa il loro status sentimentale. Chi ha pensato bene di fare chiarezza è stato appunto il magazine Chi, che assicura sono entrambi single.