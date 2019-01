Flavio Briatore dice stop ai migranti. Scoppia la bufera sul web, tra insulti e accuse

Va giù duro Flavio Briatore, il businessman piemontese che dal suo profilo Instagram esordisce con una foto contro gli sbarchi dei migranti in Italia. Il categorico 68enne, attraverso un post sul popolare social network, ha spiegato il motivo per cui debba esserci uno stop definitivo all’accoglienza degli africani in Italia, su cui dice di nutrire parecchi dubbi.

“Forse così sarà chiaro il motivo per cui non possiamo accoglierli tutti”. Si è pronunciato così l’ex manager di Formula Uno, in maniera corposa e schietta. Ha demolito i pro dell’accoglienza dei profughi provenienti dall’Africa, esprimendo il proprio punto di vista in merito alla polemica che sta investendo il ministro degli interni Matteo Salvini.

La foto in questione, pubblicata da Mister Briatore, consiste in un semplice confronto geografico tra l’imponente Africa e la piccola Italia, visibilmente inghiottita dal continente africano. L’immagine dell’Italia è stata sapientemente sovrapposta a quella dell’Africa, spiccando in un vivido colore rosso, al fine di sottolinearne la lampante differenza di dimensioni.

I 529 mila seguaci di Flavio Briatore si sono immediatamente scatenati in spietati commenti, rinfacciando al brillante imprenditore di aver sfruttato in passato lo stato del Kenya, per i propri affari economici. Un affondo netto quello dei suoi followers, i quali – mediante precise argomentazioni – hanno obiettato e demolito il “Briatore pensiero”.

“Ma fai prima a cancellare questo post insensato. Uno come te, che di viaggi ne fa, dovrebbe capire come si vive in alcuni paesi, soprattutto in Africa…” ha sentenziato un utente. “Però tu in Kenya sei andato a sfruttare la loro terra per fare i tuoi affari!” ha infierito un altro follower spazientito.

Risulta del tutto evidente che la stragrande maggioranza dei seguaci di Flavio Briatore sia in prima linea sull’accoglienza degli immigrati. Gli utenti di Instagram che hanno commentato il post dell’imprenditore ritengono sia ingiusto mettere un freno agli sbarchi in Italia.