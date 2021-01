Flavio Briatore dà spettacolo a Dubai e rischia grosso per la sua Elisabetta Gregoraci

Il marchio Billionaire è in costante espansione così come l’omonima e rinomata catena di locali che Flavio Briatore sta aprendo in giro per il mondo. L’ultimo si trova a Dubai, capitale economica e turistica degli Emirati Arabi che nella sua alta stagione – che contrariamente a quanto accade da noi è in inverno, quando cioè le temperature sono miti e si assestano sui 28-30 gradi – è meta di milioni di viaggiatori provenienti da tutto il mondo.

Uomini e donne facoltosi che vogliono divertirsi e non badano a spese: si tratta dei clienti perfetti per il Billionaire, che a una cucina sofisticata e a un ambiente super glamour affianca spettacoli mozzafiato con protagonisti ballerini, acrobati e circensi. E proprio in questo clima goliardico e festoso, anche il padrone di casa ha deciso di cimentarsi in uno spettacolo al tempo stesso divertente (per chi guarda) e pericoloso (per chi è sul palco).

Flavio Briatore sfida il lanciatore di coltelli e ottiene un’ovazione social

Sul suo profilo Instagram, tra i vari video condivisi da Flavio Briatore per promuovere il suo locale, a colpire i fan è stato un video in particolare che vede l’imprenditore di Cuneo sul palco, in piedi e con la schiena contro una parete scura. Inizialmente non si vede cosa succede esattamente, poi le immagini si fanno via via più nitide e si capisce che Briatore sta facendo da cavia a un lanciatore di coltelli.

Tra il pubblico, a tremare e preoccuparsi per lui, c’era l’ex moglie Elisabetta Gregoraci, che per raggiungerlo a Dubai e stare con il figlio Nathan Falco ha dato forfait all’ultima puntata del Grande Fratello Vip 5. Per fortuna, il numero è andato a buon fine. Su Instagram sono piovuti commenti di ammirazione, complimenti per il coraggio e il sangue freddo dimostrato e anche qualche simpatica battuta.

“Se si sbaglia, non lo paghi” ha commentato per esempio un follower. E tra tanti, c’è anche chi ha ipotizzato che l’ex manager di Formula 1 si sia sottoposto a questa prova rischiosa per impressionare proprio la Gregoraci, che era nel locale e pare non si perdesse un solo movimento dell’ex marito. Sarà davvero così?