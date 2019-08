Flavio Briatore ci riprova con Elisabetta Gregoraci, ma lei rifiuta per pensare alla sua carriera televisiva

La coppia formata da Flavio Briatore ed Elisabetta Gregoraci si è sposata nella giornata del 14 giugno 2008 nella chiesa di Santo Spirito in Sassia, ubicata a pochi passi dalla Città del Vaticano. Il loro amore dura sino al 23 dicembre 2017, quando prendono la decisione di separarsi consensualmente.

Ad entrambi in questo periodo sono accostati alcuni flirt. Elisabetta Gregoraci nell’ultimo periodo è stata beccata insieme all’imprenditore Francesco Bettuzzi, fondatore della Pure Herbal, un’azienda dedicata ai prodotti di bellezza. Mentre Flavio Briatore avrebbe vissuto una breve relazione con Taylor Mega, come svelato dall’ex gieffina sui social network.

Il nuovo tentativo di Flavio Briatore

L’ex team manager della scuderia Benetton e poi della Renault F1 sembra però intenzionato a voler ritornare insieme alla sua ex moglie Elisabetta Gregoraci. Il settimanale “Nuovo“, diretto dal giornalista Riccardo Signoretti, rivela di aver parlato con un’amica di famiglia. Tuttavia, secondo questa fonte, la showgirl avrebbe respinto ogni tipo di corteggiamento per pensare alla sua carriera sul piccolo schermo.

La rivista su questo argomento dichiara: “Briatore ha fatto ponti d’oro perché tornasse con lui. Le ha dato carta bianca perché dettasse lei le condizioni della riappacificazione, ma niente. Eli considera il loro matrimonio chiuso. Tanto che presto lascerà anche il Principato di Monaco, dove vive Flavio“. Elisabetta Gregoraci, che si vocifera potrebbe presentare ad autunno un nuovo programma su Rai 2, vorrebbe spostarsi a Milano per pensare alla sua carriera.

In una vecchia intervista datata 2018, Elisabetta Gregoraci aveva fatto già intendere di non aver nessuna intenzione nel ritornare insieme al suo ex marito: “Flavio Briatore? È stato un capitolo importante della mia vita che è durato 12 anni e che è stato incoronato dall’arrivo di un figlio che amiamo entrambi moltissimo. È stata una fase lunga e importante, restano l’affetto e un bambino stupendo”.