Flavia Vento e Tom Cruise, il falso corteggiamento

Non è un segreto che Flavia Vento sia una donna molto particolare, delle volte con la testa tra le nuvole ma questa volta la truffa è stata amara.

Showgirl ed ex modella italiana diventa famosa con ‘Libero’, dove trascorre tutto il programma sotto un tavolo, dopo aver condotto altri programmi, partecipazione a vari reality.

Questa Flavia è caduta in una trappola come racconta sul suo account Instagram. Quando Tom Cruise ed Kate Holmes si erano lasciati nel lontano 2012, Flavia aveva iniziato a scrivergli su twitter nel tentativo di attirare l’attenzione dell’attore. Gli scriveva della passione che avevano entrambi per Scientology e di averlo incontrato 10 anni prima al Festival di Taormina. Non riceve mai risposta alle sue parole ma l’attrazione che nutriva per l’attore non sarebbe svanita.

Flavia racconta di aver comunicato su whatsapp, per 5 mesi, con qualcuno che si spacciava per Tom Cruise. La ragazza riceveva anche canzoni d’amore ed era sicura che l’altra persona fosse proprio Tom, poi l’amara scoperta. Riceve un messaggio alquanto strano ed ambiguo e quindi capisce di essere stata presa in giro. Nel messaggio, che pubblica, c’è una richiesta di denaro. La richiesta sembrerebbe quella di una società che organizza eventi per incontri tra l’attore ed i fan, ovviamente a pagamento.

”Ecco dopo 5 mesi di chat è arrivato il risultato un truffatore che si è spacciato per Tom cruise e alla fine mi ha chiesto i soldi per vederlo ! Ma come stai messo brutto truffatore? Per 5 mesi hai fatto finta perfettamente di essere Tom non ho parole! Mi hai illusa mi mandavi canzoni d’amore e io ci sono cascata come una scema!” Questo è ciò che scrive Flavia sotto il messaggio pubblicato della richiesta di denaro.

Sembra proprio che la passione di Flavia per Tom sia vera ma è caduta in una trappola.