Flavia Vento difende Fabrizio Corona: "Siete degli ignoranti". Ma il suo post scompare da Twitter

Flavia Vento, dopo un periodo di assenza, ritorna al centro del gossip. L’attrice e la showgirl italiana, sul suo profilo ufficiale Twitter, ha voluto prendere le difese di Fabrizio Corona per la clip registrata al cantante Riccardo Fogli durante l’ultima puntata de “L’Isola dei Famosi“, il reality show di Canale 5 condotto da Alessia Marcuzzi.

In questo tweet, Flavia Vento ha difeso Fabrizio Corona, ma per motivi ancora ignoti, dopo qualche ora, il suo post è sparito dal suo profilo di Twitter. I motivi dietro a questa scelta non vengono svelati dalla soubrette, ma con tutta probabilità la cancellazione del post è causata proprio dalle numerose critiche ricevute.

Il post di Flavia Vento

La showgirl difende così Fabrizio Corona: “Basta attaccare Fabrizio Corona. Il gossip nasce a Hollywood con le vere star Marylin Marlon! (probabilmente si riferiva a Marilyn Monroe e Marlon Brando n.d.r). Chi tradiva veniva messo sui giornali, era appunto gossip. Siete degli ignoranti. In Italia di star non c’è nessuno. E quindi tacete tutti”.

L’attacco di Flavia Vento non si ferma qui, e continuando a sbagliare il nome di Marilyn Monroe, dichiara: “Mi spiego così capite! A Hollywood nascevano le star negli anni 50! Con loro nasceva il gossip ricordiamo Marylin con Kennedy, Elvis Presley. Fabrizio Corona fa gossip, scandali, ma non siamo più in quell’epoca e di star in Italia non c’è nessuno! I giornali vendono per questo”.

Flavia Vento ha ricevuto numerosi commenti, soprattutto negativi. La vicenda di Fabrizio Corona non è piaciuta quasi a nessuno, neanche a lui stesso. Infatti, in una conferenza stampa, ha voluto chiedere scusa a Riccardo Fogli per la clip registrata all’ex cantante dei Pooh.

A pagarne le spese di questo intervento è “L’Isola dei Famosi“, con il vicepresidente esecutivo di Mediaset, Pier Silvio Berlusconi, che ha deciso di licenziare alcuni autori e il capoprogetto del reality show.