Flavia Pennetta e Fabio Fognini in vacanza a Miami con il primogenito Federico: lei è nuovamente incinta

Sul settimanale “Oggi” gli scatti esclusivi che ritraggono i due campioni di tennis Flavia Pennetta e Fabio Fognini in vacanza a Miami. Lei è incinta ma indossa comunque un bikini nero molto provocante, mettendo in mostra il suo bel pancione mentre Fabio si diverte a giocare con il piccolo Federico.

Dopo l’annuncio sui social dell’arrivo imminente del secondo figlio, Fabio Fognini gioca con il primogenito Federico nelle acque di Miami beach, facendo indossare al piccolo i braccioli di sicurezza. Flavia invece, nonostante il pancione, indossa un sexy mini-bikini che ne risalta l’abbronzatura e la forma fisica da atleta, invidiata da molte donne.

I due se ne stanno abbracciati in acqua per diverso tempo ma sempre tenendo sotto controllo il piccolo Federico che gioca in acqua vicino a loro. Hanno scelto la spiaggia di Miami per le vacanze perchè è lì che vivono ormai da diverso tempo. Fabio continua sempre ad allenarsi con il suo team mentre Flavia si è ritirata già da 4 anni dai campi da tennis.

Parlando del suo Fabio, Flavia rivela di essersi innamorata perchè lui la fa sentire amata, desiderata e protetta sempre. Fabio invece, continua a dedicarle i trofei ed a chiamarla “Nina”, considerandola moglie, compagna ed assistant coach nella vita quotidiana.

Dopo la vittoria di Fabio Fognini al Master 1000 di Montecarlo, in un’intervista TV, il campione rivelava ai microfoni il desiderio che Flavia fosse nuovamente incinta, poichè desideroso di un nuovo bebè in casa Pennetta-Fognini, detto fatto.

In attesa quindi dell’arrivo del nuovo pargoletto, i due si godono il mare di Miami insieme al piccolo primogenito Federico, incuranti dei paparazzi che li fotografano e li seguono quotidianamente.