Fiori d’arancio in segreto al comune per Costanza Caracciolo e Bobo Vieri

Sarebbero avvenute in gran segreto le nozze per Costanza Caracciolo e Christian Vieri, secondo le rivelazioni riportate sulla rivista “Gente”. Tutto questo sarebbe accaduto lo scorso 18 marzo 2019 nella città di Milano.

Le nozze, molto riservate e totalmente informali, si sarebbero svolte a Villa Litta Modignani, situata appunto a Milano. Tra i due ci sono circa 17 anni di differenza ma questo non ha minimamente scalfito il loro amore.

Secondo la rivista “Gente”, Vieri avrebbe scelto un outfit totalmente casual mentre la Caracciolo avrebbe optato a favore di pantaloni neri e camicia chiara, molto raffinati nella loro semplicità.

Dopo le nozze avvenute in municipio, il presidente Giuseppe Lardieri, secondo le indiscrezioni, avrebbe dedicato a Bobo e Costanza la poesia romantica di Pablo Neruda intitolata :”Se saprai starmi vicino”.

Il matrimonio Vieri/Caracciolo arriva dopo circa due anni di relazione e dopo la nascita di una bellissima bambina, Stella, avvenuta lo scorso novembre 2018. La bimba somiglia tantissimo a Costanza Caracciolo ma ha anche dei tratti caratteristici di Bobo.

Era chiaro ormai che il sì fosse realmente imminente ed assodato, infatti sono state affisse anche le pubblicazioni in municipio, ma per ora sui social non c’è nessuna orma di festeggiamenti o parties esclusivi tra i due vips.

Tutti i fans ed i followers di Bobo e Costanza sono in attesa, pronti per gli auguri più calorosi e vivaci. Si parla ormai delle nozze di Bobo Vieri e di Costanza Caracciolo ovunque, dai social networks alle riviste patinate. Tutti sappiamo che insieme hanno vissuto momenti tristi e momenti felici, ricchi d’amore e gioia e tra alti e bassi sono comunque riusciti a rimanere sempre uniti.

Costanza Caracciolo è nata in Sicilia nel 1990. Nella vita ha svolto diversi lavori tra cui showgirl, modella, attrice e stilista. La grande fama però le deriva dalla trasmissione teleisiva “Striscia la Notizia“, dove Costanza è stata velina insieme con Federica Nargi.

Christian Vieri, invece è nato a Bologna nel 1973, è un ex calciatore italiano ed ha giocato come attaccante in grandi squadre come Milan, Inter e Juventus. Molto amato dal grande pubblico per la sua simpatia e spontaneità.