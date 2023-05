Fiorello, la battuta infelice su Gianni Morandi e l’alluvione in Emilia Romagna

Fiorello ha fatto una battuta infelice che ha scatenato le polemiche. Nella puntata di Viva Rai2 del 3 maggio il conduttore ha annunciato che Gianni Morandi non avrebbe partecipato alla trasmissione, anche se era previsto come ospite. Il motivo? La sua casa sarebbe stata invasa dall’acqua a causa dell’esondazione del Po. “Il nostro ospite di oggi non verrà. Ieri è esondato il Po, Morandi ha una casa lì vicino e gli è entrata l’acqua in casa“, ha detto Fiorello, aggiungendo che il cantante stava spostando i mobili con le mani.

Una battuta che ha suscitato qualche risata tra il pubblico, ma anche molte critiche sui social network. Molti utenti hanno ritenuto la battuta di cattivo gusto, vista la situazione drammatica che sta vivendo l’Emilia Romagna a causa del maltempo. La regione è stata colpita da piogge torrenziali che hanno causato centinaia di interventi dei vigili del fuoco, strade chiuse, frane, esondazioni e disagi per i cittadini.

Morandi smentisce e rassicura i fan

A smentire la battuta di Fiorello è stato lo stesso Gianni Morandi, che ha pubblicato un video sul suo profilo Instagram per rassicurare i suoi fan. “Non preoccupatevi, la mia casa non è invasa dall’acqua. Quella di Fiorello era una battuta, non molto felice, ma una battuta“, ha detto il cantante di Monghidoro.

Morandi ha spiegato che non si era presentato a Viva Rai2 per altri motivi, forse legati al maltempo che gli avrebbe impedito di raggiungere Roma. Il cantante avrebbe dovuto presentare il suo nuovo singolo in collaborazione con Nino D’Angelo, “Stranizza d’amuri“, che fa parte della colonna sonora del film omonimo diretto da Giuseppe Fiorello.

Dopo aver appreso della smentita di Morandi, Fiorello si è scusato con il cantante e con i telespettatori per la sua battuta infelice. “Mi dispiace molto per quello che ho detto su Gianni Morandi. Non volevo offendere nessuno, né lui né le persone colpite dall’alluvione. È stata una sfortuna e ho sbagliato a fare quella battuta“, ha dichiarato Fiorello. Il conduttore ha poi aggiunto di provare un grande affetto e una grande stima per Gianni Morandi e di augurargli tutto il bene possibile.

Ha anche promesso di invitare nuovamente Morandi a Viva Rai2 per un’intervista e per ascoltare la sua musica. “Spero che mi perdonerà e che accetterà il mio invito“, ha concluso Fiorello. La vicenda ha suscitato un ampio dibattito sui social media, con alcuni utenti che hanno apprezzato le scuse di Fiorello, mentre altri continuano a ritenere la sua battuta inappropriata, soprattutto alla luce della situazione di emergenza in Emilia Romagna.