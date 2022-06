Fiorello, il dramma della malattia: lo show-man avvisa tutti di fare molta attenzione a questi piccoli particolari

Ascolta questo articolo

Il noto show man siciliano è uno dei volti noti della tv più apprezzati dal pubblico. Dopo gli esordi come animatore e speaker radiofonico, Fiorello riesce a farsi strada nella tv ottenendo un successo incredibile. Da più di 30 anni è il protagonista assoluto della scena televisiva italiana, di recente ha condotto il Festival di San Remo insieme ad Amadeus.

Qualche anno fa, il noto show man ha tenuto tutti i suoi fan con il fiato sospeso per via di una grave malattia. A distanza di anni è tornato a parlare di questo brutto male, rivelando alcuni dettali sino ad ora inediti. Purtroppo si tratta di problematiche molto comuni, Fiorello ci ha tenuto a mettere tutti in guardia sulla prevenzione: ecco cosa ha rivelato.

La confessione di Fiorello

Nel corso di una diretta Periscope, il noto artista si è lasciato andare in merito ai gravi problemi di salute di cui è stato affetto tempo fa. Ha confessato di aver scoperto per caso di essere malato dal cancro, cioè durante una banale visita di controllo. Si era recato dal dermatologo per farsi controllare i nei, quando ad attirare l’attenzione del medico alcune ‘presenze’ sospette.

Ecco il racconto di Fiorello: “Sono stato operato di melanoma alla schiena. Il dermatologo voleva controllare tutto, dai capelli al pisello, per verificare l’esistenza di nei. Io mi sono così le mutande e ho tirato fuori la ‘belva”. Durante questo controllo il medico ha scoperto la presenta di sette nei sul pene sospetti che sono stati immediatamente rimossi“.

Per la prima volta l’artista ha voluto condividere questa brutta esperienza, dichiarando come per fortuna sia riuscito poi a risolvere il problema intervenendo chirurgicamente. Con questa rivelazione Fiorello ha voluto invitare tutti alla prevenzione, in quanto senza quella famosa visita di controllo non avrebbe mai scoperto la sua brutta malattia.