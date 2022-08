Fiorello e Susanna Biondo, amore senza fine: "In un periodo di separazioni, siamo d’esempio"

Ascolta questo articolo

Fiorello e Susanna Biondo sembrano essere l’eccezione che conferma la regola di questo ultimo periodo in cui moltissime coppie storiche si sono dette addio, per fare qualche esempio: Michelle Hunziker e Tomaso Trussardi, piuttosto che il chiacchieratissimo divorzio tra Francesco Totti e Ilary Blasi.

Fotografati dal settimanale “Chi” diretto da Alfonso Signorini, dimostrano quanto il loro amore, nato 26 anni fa sia ancora vivo e solido. A tal proposito è proprio Fiorello che commenta la situazione non proprio rosea per molti in questo ultimo periodo: “In un periodo in cui sembra che la gente non riesca più a stare insieme, se io e Susanna possiamo essere d’esempio siamo contenti“.

Fiorello e Susanna più affiatati che mai

La coppia è stata fotografata sulle splendide spiagge di Villasimius, in Sardegna. Una passeggiata mano nella mano dimostra quanto Fiorello e Susanna siano in perfetta sintonia, dopo una relazione che nasce 26 anni fa – iniziata nel 1996, sono giunti al matrimonio nel 2003 per poi concepire la figlia Angelica di 17 anni – e che non ha subito nessun contraccolpo, anche se siamo sicuri abbiano attraversato momenti difficili – come molti – ma che hanno saputo superare insieme.

Forse il loro segreto per una relazione così duratura è il voler condividere molti aspetti della loro vita, come per esempio la passione per il tennis che da loro un’occasione per allenarsi insieme e divertirsi creando complicità. “Io e lei facciamo tutte le cose insieme, anche questa“, ha spiegato sulle pagine di “Chi” Fiorello che fa sapere che è stato travolto dalla passione di questo sport proprio grazie alla compagna.

Fiorello rivela anche che è stato proprio grazie al sostegno di sua moglie Susanna – e al ricordo del padre scomparso – se è riuscito a superare un momento in cui la sua vita stava prendendo un verso sbagliato: “Mi hanno aiutato a uscire dal tunnel mia moglie Susanna e il ricordo di mio padre“.