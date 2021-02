Fiorella Mannoia e Carlo Di Francesco sposi: l’annuncio sui social

Fiorella Mannoia è, da sempre, la regina della canzone italiana. Sono tantissimi i colleghi e artisti del mondo dello spettacolo che la stimano sia come interprete e cantante, ma anche come autrice di brani. Da sempre molto riservata sulla sua vita privata, ha una relazione da ben 14 anni con Carlo Di Francesco, che è molto più giovane di lei. Dopo una relazione duratura, i due hanno deciso di convolare a nozze, come hanno affermato sui rispettivi account di Instagram.

Fiorella Mannoia ha deciso di informare tutti i suoi followers di questo lieto annuncio postando una foto sul suo account Instagram in cui appare con indosso un tailleur completo di giacca e pantalone di colore bianco, non indossando il classico abito da sposa, come si fa in queste occasioni. I due erano molto emozionati e tesi. Fiorella Mannoia accompagna l’immagine con la seguente didascalia: “Ebbene sì…” con un cuore a simboleggiare la loro unione.

Un momento molto emozionante per la coppia di neosposi, nonostante la Mannoia abbia espresso più volte il pensiero che due persone possono condividere pezzi di vita in comune senza il vincolo del matrimonio, ma evidentemente ha cambiato idea in merito, compiendo il grande passo con il suo Carlo Di Francesco.

I due hanno una relazione da ben 14 anni, quando è stata proprio la cantautrice a contattarlo in quanto consulente per il suo ultimo album. Un incontro che è stato fatale e grazie al quale è scoccata immediatamente la scintilla. I due hanno una differenza d’età di ben 26 anni che, per la Mannoia, non è mai stata un problema, ma è stata spesso oggetto di critiche da parte delle malelingue.

I due hanno deciso di ufficializzare il rapporto durante la 67esima edizione del Festival di Sanremo, quando la Mannoia era in gara. Di Francesco è appassionato di musica sin da piccolo. Ha ricoperto il ruolo di insegnante nel talent di “Amici” di Maria De Filippi, per poi collaborare con grandi musicisti e artisti: da Alex Britti a Edoardo Bennato, sino alla Vanoni e alla stessa Mannoia, insieme alla quale suona la batteria nella sua band.