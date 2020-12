Fiocco rosa per Stash: è diventato papà della sua piccola Grace

Fiocco rosa per Stash e la sua fidanzata. Il cantante, frontman dei The Kolors e Giulia Belmonte, giovedì 3 dicembre, in mattinata, sono diventati genitori della piccola Grace.L’annuncio è stato dato dal neo- papà tramite una story su Instagram e un post con cui ha voluto condividere con i suoi fan la nascita della sua bambina.

Davvero emozionanti le parole di Stash: “E nata Grace…ed è la cosa più bella del mondo”. Parole di gioia per una coppia all’apice della felicità, tanto che il cantante ha voluto anche scattare una foto accanto alla sua bellissima Giulia, provando a descrivere il suo stato d’animo.

Si è definito “un cretino che fa avanti e indietro per i corridoi dell’ospedale per la gioia e l’euforia che sta provando“, complimentandosi con la sua fidanzata per la forza dimostrata durante il parto, facendo sì che tutto andasse alla grande.

La notizia inaspettata della gravidanza

La dolce attesa di Giulia Belmonte è stata del tutto inaspettata. A rivelare che Stash sarebbe diventato papà è stata Maria De Filippi, durante l’ultima puntata di Amici Speciali,”spin off” del talent show che ha lanciato la carriera della band e di cui Stash Fiordispino è stato anche professore, e la notizia è stata accolta con grande partecipazione dal pubblico e dai fan.

La De Filippi ha condiviso con il pubblico un video dell’ecografia. “Questa è sicuramente la musica più bella che io abbia mai creato. Come ogni cosa straordinaria che mi è capitata nella vita, arriva così, all’improvviso”, aveva detto emozionato Stash. In questi mesi sui social la coppia ha condiviso scatti e pensieri dell’attesa. Solo pochi giorni fa il cantante aveva postato su Instagram un video in cui suonava una canzone alla compagna con il pancione.

Poco tempo fa, Stash aveva scritto un bellissimo messaggio per la sua piccola in arrivo: “Ormai ci siamo quasi…stai per arrivare!E io dal primo momento in cui ti ho sentita pulsare ho deciso che sarai tu il centro di ogni cosa”, dicendo che era solo 6 millimetri quando l’ha vista per la prima volta ma è stata, sin da subito, la cosa più grande della sua vita.

“Proverò a farti trovare un mondo qui fuori pieno d’amore per te… Ci riuscirò!Ti aspettiamo!”, conclude Stash che oggi è al settimo cielo per la sua piccolina appena arrivata.