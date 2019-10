Fiocco rosa in casa Maradona: Barbara D’Urso presenta India Nicole

La cicogna torna a far tappa a casa Maradona. Lo scorso 18 ottobre l’ex star del panorama calcistico Diego Armando Maradona è diventato nonno per la quarta volta. Diego Armando Maradona Sinagra, figlio del celeberrimo “Pibe de Oro”, e la moglie Nunzia Pennino hanno dato il loro caloroso benvenuto alla piccola India Nicole, per la gioia di amici, parenti e compaesani.

La gaia notizia è stata inizialmente divulgata dalla madre della bimba, Nunzia Pennino, la quale ha condiviso sul suo profilo ufficiale di Instagram uno scatto fotografico raffigurante un enorme fiocco rosa: lo stesso fiocco con il quale è stata adornata la camera della clinica laddove è nata la sua secondogenita.

Anche il figlio 33enne di Maradona, noto ai più come Diego Maradona Junior, ha avuto il piacere di pubblicare in rete un’immagine inerente la nascita di sua figlia. Infatti, sulla sua gallery personale di Instagram, Maradona Junior ha condiviso una foto che lo ritrae mentre abbraccia la nuova arrivata India Nicole. Stringata ma coincisa l’annessa didascalia: “I figli sono la cosa più bella del mondo!”.

Ad informare i telespettatori della trasmissione Mediaset “Pomeriggio Cinque” ci ha pensato la conduttrice Barbara D’Urso, che con tempestività ed entusiasmo ha mandato in onda una foto raffigurante la manina della neonata, fornitale direttamente da Diego Armando Maradona Sinagra. Ma al di là dei riverenti complimenti e delle sentite congratulazioni, la cordiale ed affabile Barbara D’Urso sta forse archittettando e tramando una diretta tv, in occasione del futuro battesimo della piccola India Nicole Maradona?

Il quesito sorge spontaneo: i fedeli telespettatori di Barbara D’Urso desiderano veramente esser ragguagliati sulla dinastia allargata del celeberrimo Diego Armando Maradona? Oppure detestano questo genere di aggiornamenti, ripetitivi ed noiosi, che orbitano attorno alla progenie del 58enne argentino? Il caustico popolo del web sentenzierà perentoriamente, non senza un pizzico di polemica.