Fiocco azzurro per Sara Affi Fella: primo figlio per l’ex tronista

Erano tante ore che la famosa ex tronista di “Uomini e Donne”, Sara Affi Fella, non aggiornava i suoi tanti fan sulle sue condizioni riguardanti la gravidanza. Da poco è stato svelato il motivo: la ragazza è diventata mamma del suo primo bambino. A diramare la notizia del lieto evento ci ha pensato prima il suo compagno, Francesco Fedato, rivelando ai fan che il piccolo è nato oggi, notizia confermata in seguito dalla Fella.

Sara ha di fatto da poco pubblicato la sua prima foto, dopo ore di assenza dai social network (a quanto pare perchè molto occupata con la preparazione al parto), che la ritrae nella Villa del Sole a Caserta, luogo dove sembra abbia deciso di partorire la ragazza. Attimi di preoccupazione iniziale da parte dei fan, che non ricevevano aggiornamenti da molto tempo, timori che si sono poi dissolti con l’annuncio della nascita del bebè.

A questo punto i tanti followers di Sara, dopo aver appurato l’ottimo stato di salute del piccolo e della madre, in attesa che la ragazza pubblichi la sua prima storia, hanno intanto voluto sapere il nome del nascituro, considerando anche il fatto che i genitori avevano dichiarato che il nome sarebbe stato rivelato solo una volta nato il bambino. Sembra che i neo genitori, Sara e Francesco, abbiano deciso di chiamare il piccolo Tommaso.

Non resta dunque che attendere che la ragazza posti il suo primo messaggio ai suoi tanti fan. In passato la Fella ebbe un trascorso alquanto burrascoso all’interno del dating show di Maria De Filippi, tanto che venne criticata su ogni fronte per tutta una serie di comportamenti assunti dalla Fella all’epoca.

In seguito ha saputo riconquistare la fiducia del pubblico, col tempo e con tanta sincerità, parlando con i suoi seguaci più affezionati ogni giorno sui social, seguaci che oggi saranno ben lieti di apprendere la notizia della nascita del primo bambino della loro beniamina.