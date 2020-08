Fiocco azzurro per Lea Michele, nato il piccolo Ever Leo

Cosa ne pensa l’autore

Anna Santini - Il nome non mi piace per niente, Ever non dovrebbe essere un nome e Leo è un diminutivo. Devo dire che le voci sul suo comportamento da diva sul set non mi stupiscono, è purtroppo sempre sembrata molto prevaricante e noncurante nei confronti degli altri, era così anche il suo personaggio, che era stato basato proprio su di lei.