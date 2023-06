Fiocco azzurro per Katy Saunders e Song Joong-ki, la Babi di "Tre metri sopra il cielo" è mamma

È entrata nei cuori delle adolescenti italiane dei primi anni 2000 grazie all’iconico ruolo di Babi nell’adattamento cinematografico del romanzo di Federico Moccia, “Tre metri sopra il cielo“. Oggi l’attrice britannica Katy Saunders è diventata madre per la prima volta, come annunciato dal marito Song Joong-ki.

Il popolarissimo attore sudcoreano ha infatti pubblicato in esclusiva per i suoi fan la prima immagine del figlio. “Volevo prima condividere con voi un’altra notizia da sogno, quindi sono entrato nel sito del fan club”, ha scritto ai suoi follower. “In questo momento sono in Italia. Ho potuto finalmente incontrare il mio bambino qui a Roma, la città natale di mia moglie“.

Song Joong Ki ha spiegato che sia la madre che il bambino sono sani, ed ha aggiunto: “Sono molto felice di incontrare la mia famiglia e mi prendo cura di loro con un cuore pieno di gratitudine“. L’attore, reduce dal Festival di Cannes dove ha presentato il suo ultimo film “Hopeless”, ha aggiunto: “Per noi, che abbiamo sempre sognato di costruire una famiglia felice, questo sembra il regalo più prezioso che ci sia arrivato“.

Definendo il neonato “il regalo più prezioso che ci sia mai arrivato“, l’attore spiega che il sogno più grande di lui e Katy era quello di creare una famiglia felice. “Grazie al supporto di molte persone, è arrivata una giornata così bella“, ha concluso la star, aggiungendo: “Spero sinceramente che ci sarà anche una grande felicità nelle vostre vite. Tornerò con un altro progetto come attore“.

Si tratta del primo figlio per l’attrice 39enne, che esordì nel cinema nel 2002 interpretando Sibilla Aleramo in “Un viaggio chiamato amore” di Michele Placido, Dopo il successo con “Tre metri sopra al cielo” nel 2004, riprese il ruolo di Babi al fianco di Riccardo Scamarcio e Laura Chiatti nel sequel del film, “Ho voglia di te” del 2007, stesso anno nel quale è apparsa in un altro adattamento cinematografico di un romanzo popolarissimo “Seta” di Alessandro Baricco.

Song Joong-ki, che ha sposato Katy il 30 gennaio 2023, è una delle più famose star dell’intrattenimento sudcoreano e non, grazie al successo internazionale riscosso dalle serie e dai film in cui ha lavorato, tra i quali il telefilm “Vincenzo” pubblicato da Netflix.