Filippo Nardi fa chiarezza sulla love story con Barbara D’Urso

Ogni giorno ci sono sempre nuove notizie riguardanti la conduttrice più famosa d’Italia, non a caso infatti Barbara D’Urso è stata nominata anche personaggio dell’anno 2019, per la sua influenza sociale che, nel bene o nel male, riesce sempre a diventare protagonista sia del web che della televisione.

I suoi programmi sono tra i pochi ancora in onda a causa dello stato di emergenza e questo ovviamente rende la donna ancora più popolare ed esclusiva. Molto famosa anche sul web, la D’Urso conta oltre il milione di iscritti al suo profilo, intenti a seguire le azioni quotidiane della presentatrice.

Altro argomento molto caldo per la D’Urso è la presunta love story con Filippo Nardi; come molti sanno infatti la storia è nata anche a seguito di foto equivoche scattate dai due, pubblicando infatti storie che riprendevano la coppia mentre trascorreva l’estate 2019 insieme, alimentando ovviamente il gossip.

In una recente intervista radiofonica, però, Filippo fa chiarezza sulla questione. Solo qualche tempo fa la donna aveva annunciato: “Avevo un amore giovane e famoso: voleva convivere ma io no ed è finita“, e molti hanno pensato che fosse proprio Filippo Nardi, senza contare che lo stesso Nardi aveva dichiarato poco dopo: “Io voglio convivere con la donna che amo […] l’ho detto anche a Barbara. Lei è sbiancata e mi ha detto: ‘Non ci penso neanche!’“.

Frasi che lasciano quindi intuire un amore passato tra i due, ma Filippo, nell’intervista a “Non Succederà Più” smentisce la storia ed aggiunge: “Non c’è mai stato nemmeno un bacio – ha svelato -. Noi stavamo parlando di come vorremmo un rapporto, il prossimo però e non il nostro insieme“.

Nulla di fatto quindi per i tanti fan che in parte speravano che tra i due vi fosse realmente del tenero, in quanto tutto sommato, seppur Filippo sia più giovane della conduttrice, formavano una bella coppia. Molto probabilmente, tra le tante ragioni che hanno impedito l’amore tra Filippo e Barbara, è stato anche il carattere non proprio facile della presentatrice, tanto che lo stesso Filippo conclude: “Come compagna io la trovo non facilissima“.