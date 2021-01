Filippo Nardi e Guenda Goria pizzicati a Milano: arriva anche il bacio sulla guancia

La presenza di Filippo Nardi nella casa del “Grande Fratello Vip” è stata una vera e propria toccata e fuga. Il conte, alla sua seconda esperienza nel reality show più longevo della televisione italiana, è stato espulso dal gioco perché colpevole di aver pronunciato frasi poco carine e poco lusinghiere nei confronti di un’altra concorrente: Maria Teresa Ruta.

Una volta varcata la soglia della porta rossa, Nardi se l’è dovuta vedere con diverse critiche, attacchi e diversi personaggi tra cui Guenda Goria, figlia di Maria Teresa. Tra i due ovviamente ci sono state diverse discussioni, per lo più nei salotti di Barbara D’Urso. Adesso però sembrerebbe che l’ascia di guerra sia stata deposta e i due abbiano deciso di chiarirsi e fare pace.

Il magazine “Chi” ha beccato Guenda e Filippo in giro per le strade di Milano, precisamente a piazza Duomo. La coppia è apparsa in atteggiamenti sereni, distesi e probabilmente avranno deciso di vedersi proprio per riappacificarsi e parlare della questione Ruta. Questo duo viene tenuto sotto occhio, soprattutto dopo che il paparazzo Andrea Franco Alajmo aveva dichiarato a “Mattino Cinque” che tra due ex concorrenti dell’edizione in corso del “Grande Fratello Vip” era scoppiata la passione.

Il paparazzo aveva poi aggiunto che si tratta di una coppia improbabile, e in molti hanno iniziato ad ipotizzare che i due fossero proprio la Goria e Nardi. La stessa musicista era intervenuta nella trasmissione dove il gossip è partito, smentendolo di fatto e aggiungendo di essere una persona che non porta rancore. Nel mentre Nardi si era reso protagonista di altri attacchi via social ai danni della Ruta.

Ciò aveva lasciato presagire a nuovi screzi tra i due e invece la sorpresa è apparsa proprio sulla rivista diretta da Signorini. Dalle foto appaiono Guenda e Filippo che passeggiano per via Duomo, il feeling c’è e si vede e alla fine si lasciano anche con un bacio sulla guancia. Che sia solo un incontro per seppellire l’ascia di guerra? Oppure la bombetta di gossip lanciata da Alajamo e le insinuazioni di molti, corrispondono a verità? Nel mentre il dubbio resta e questo incontro non ha fatto altro che rafforzarlo.