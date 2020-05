Filippo Melloni, Padre Natura di "Ciao Darwin", parla del bodyshaming e delle opportunità lavorative sfumate

Intervistato dal sito “Fanpage“, l’ex Padre Natura Filippo Melloni dichiara che, dopo la sua partecipazione a “Ciao Darwin 8 – Terre desolate“, ha subito bodyshaming a causa della sua forma fisica, venendo criticato aspramente e addirittura diventando oggetto di meme per via delle sue gambe definite troppo magre.

Ammette che, durante le prime settimane, ha sofferto molto per quei commenti di cattivo gusto e si è imposto di non leggere e di non prestare attenzione a quelle cattiverie e a tutto quell’odio. Ma poi ha iniziato a pensare che se lo avevano criticato forse c’era un motivo e che magari avrebbe potuto prendere in considerazione una parte di quei commenti, quelli costruttivi, allo scopo di risolvere un eventuale problema.

In questi giorni sul suo profilo Instagram ha pubblicato una fotografia dove mette a confronto il suo fisico ai tempi di “Ciao Darwin” con quello di oggi, dichiarando di aver messo 7 kg di massa muscolare. Il messaggio che intendeva dare con questo post era quello di non imporsi di cambiare per il peso dei giudizi altrui, ma soltanto per fare felici noi stessi.

Le opportunità lavorative di Filippo Meloni

Successivamente rivela che, grazie alla sua esperienza nel varietà di Paolo Bonolis e Luca Laurenti, è riuscito a fare il red carpet del Festival di Venezia, oltre che a sfilare con alcuni marchi di moda molto famosi. In passato avrebbe ricevuto anche alcune chiamate per dei reality show, immediatamente rifiutati per continuare i suoi studi e laurearsi in tempo.

In passato sarebbe stato molto vicino a fare il tronista a “Uomini e Donne“, venendo scartato solamente negli ultimi provini: “Sono stato vicino a fare il tronista subito dopo ‘Ciao Darwin’. Ho fatto diversi colloqui, ho parlato anche con Maria De Filippi ma poi hanno ritenuto che non fossi compatibile con il format. Forse sono troppo quadrato e preciso per quel tipo di ruolo”. Questo resta solamente un lontano ricordo, poiché da un anno è fidanzato con una ragazza di nome Carolina.