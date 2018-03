Filippo Inzaghi pizzicato insieme ad un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Nuovo amore per l’allenatore del Venezia, Filippo Inzaghi pizzicato con un ex corteggiatrice di Uomini e Donne. La nuova ragazza si chiama Angela Robusti, ha partecipato come corteggiatrice durante il trono di Luca Onestini, nel programma che parla di sentimenti condotto da Maria De Filippi nel pomeriggio di Canale 5.

Insomma archiviata la storia tormentata con la soubrette Alessia Ventura durata diversi anni, l’ex bomber rossonero è stato visto in compagnia di una nuova ragazza allo Stadio Bentegodi di Verona. I due si sono scambiati diverse effusioni amorose in pubblico quindi potrebbe essere l’inizio di una nuova storia d’amore per l’allenatore del Venezia.

Filippo Inzaghi, ad oggi è allenatore del Venezia nel campionato italiano di Serie B, dopo un periodo non molto soddisfacente nel Milan, la squadra che per anni è stata casa sua e l’ha fatto diventare uno dei più bravi attaccanti della storia rossonera e italiana. Angela Robusti, invece, è un volto conosciuto della televisione perchè, appunto ha partecipato come corteggiatrice di Luca Onestini. E’ laureata in archittettura e lavora come designer, ha 28 anni e ama viaggiare e la moda, infatti ogni tanto lavora anche come modella.

Non è però la prima volta che Filippo Inzaghi si avvicina al mondo di “Uomini e Donne”, visto che già in passato aveva provato a corteggiare una tronista del programma, Rosa Perrotta. Infatti, l’allenatore del Venezia aveva mandato un messaggio con dove chiedeva di porter corteggiare la ragazza negli studi di Maria De Filippi.

Il messaggio però non è arrivato alla destinataria, ma bensì a una fan-page della tronista, che ha fatto presente a Filippo Inzaghi di aver sbagliato profilo. Però il profilo da cui arrivava la richiesta di corteggiamento era proprio quello ufficiale di Filippo Inzaghi, visto che accanto alla foto c’era la spunta blu dell’autenticità del profilo Instagram.