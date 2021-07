Filippo Inzaghi papà per la prima volta: lei è un’ex corteggiatrice di Uomini e Donne

Filippo (Pippo) Inzaghi – soprannominato “Super Pippo” dai tifosi del Milan, la squadra dove ha giocato per anni e che più di altre gli è rimasta nel cuore – tra qualche mese diventerà papà. L’ex calciatore, oggi allenatore, compirà 48 anni il prossimo 9 agosto e qualche mese dopo, a novembre, riceverà la sorpresa più dolce di tutte. La sua compagna, Angela Robusti, è incinta e in attesa di un maschietto.

A dare la lieta notizia è stata la stessa coppia su Instagram, con un messaggio dolcissimo pubblicato proprio da Inzaghi sul suo profilo. Un messaggio che è anche una dedica d’amore nei confronti della compagna, con cui è fidanzato dal 2018 e con cui ha ritrovato l’amore dopo una lunga e travagliata storia con la modella ed ex Letterina Alessia Ventura (anche lei qualche mese fa è diventata mamma per la prima volta).

Pippo Inzaghi papà di un maschietto: l’annuncio social

“E quando ti accorgi che i tuoi occhi non potranno mai smettere di guardarla come se fosse la cosa più bella del mondo, allora capisci che sarà per sempre” sono state le parole di Pippo Inzaghi per la sua Angela Robusti. “Con tutta la gioia che abbiamo, siamo felici di urlare al mondo che presto saremo in tre ti aspettiamo ometto del nostro cuore. Siamo già pazzi di te!” ha concluso l’allenatore, che ne ha approfittato anche per svelare il sesso del nascituro.

Pippo Inzaghi e Angela Robusti si sono conosciuti quando lui allenava il Venezia e da allora non si sono più lasciati. La Robusti è un’ex modella che attualmente lavora come wedding planner e in televisione è un volto noto in quanto corteggiava un ex tronista, Luca Onestini. Dopo quella breve esperienza alla corte di Maria De Filippi, tuttavia, la ragazza è scomparsa dalla televisione, preferendo coltivare altri progetti nel settore dell’organizzazione di eventi.

In questi anni, Angela ha seguito Inzaghi per l’Italia, anche quando era guida tecnica al Benevento, e ancora non è noto dove la coppia si stabilirà quando si aggiungerà il terzo componente, il cui nome anche è top-secret.