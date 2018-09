Filippo Contri e Lucia Orlando amore al capolinea: "Hai lasciato una traccia indelebile"

Dopo una storia durata ben 3 mesi ovvero da quando è finita la quindicesima edizione nip del Grande Fratello, Lucia Orlando e Filippo Contri hanno deciso di mettere fine alla loro bellissima storia d’amore. Non più tardi di qualche giorno fa però i due avevano rilasciato una lunghissima intervista a Novella 2000 dove lo stesso gieffino aveva parlato della sua idilliaca storia d’amore.

Qualcosa però sembra non essere andato per il verso giusto e a volte la realtà è più forte di ciò che si pensa o si vorrebbe far credere. Filippo alle pagine del settimanale aveva anche raccontato di essere ritornato a fare il lavoro che faceva prima di entrare al Grande Fratello ma di essere ancora interessato al mondo dello spettacolo. In molti infatti hanno subito pensato che il messaggio scritto da Filippo sul suo profilo Instagram sia solamente per un pò di visibilità e per far parlare sia di lui che di Lucia.

Certo è che anche all’interno della casa, la stessa Lucia spesso è stata sopraffatta dalle crisi e dalla paura di buttarsi a capofitto in una relazione seria per paura di rimanere nuovamente scottata. Dopo la fine del Grande Fratello però tra i due le cose sembravano andare per il meglio ma oggi invece c’è stata la brutta notizia che ha lasciato i tantissimi fan di stucco.

“Ringrazio Dio ogni giorno per avermi dato la possibilità di viverti e di condividere tutto ciò, ma, purtroppo, la vita ha in serbo qualcosa di diverso per noi, e qualcosa, che non riesco ancora a definire non ha funzionato” scrive infatti Filippo sottolineando altresì quando entrambi abbiano provato ad affrontare le difficoltà combattendo come veri guerrieri.

Alla fine però i due hanno preferito allontanarsi l’un l’altro mettendo la parola fine alla loro bellissima storia d’amore che forse tanto bella in fondo non era. Non ci resta che attendere per vedere come finirà il botta e risposta tra i due e se forse, decideranno di appianare le varie divergenze e torneranno insieme.