Filippo Bisciglia: "Voglio chiedere scusa alla mia ex"

Filippo Bisciglia tornerà presto in tv al timone del programma Temptation Island e, forse ispirato dal format del programma, è tornato a parlare dei suoi amori ormai finiti. Il conduttore romano, infatti, è felicemente impegnato con l’ex modella e collega Pamela Camassa ma, stando alle sue parole, vorrebbe avere la possibilità di incontrare una ex fidanzata, in particolare, per porgerle le proprie sentite scuse.

E’ quanto emerge da un’intervista rilasciata, qualche giorno fa, per il settimanale Tv Sorrisi e Canzoni: Filippo, infatti, sfrutta la visibilità del giornale per lanciare un messaggio ad una ragazza di nome Annalisa. Il conduttore parla di questa persona in particolare, che vive lontano dai riflettori e dal mondo dello spettacolo, evitando di nominare altre ex partner anche più famose come Flora Canto, oggi felicemente fidanzata con il comico Enrico Brignano, e Silvia Salvemini.

Durante l’intervista, Filippo Bisciglia, si lascia andare ai ricordi dei suoi amori passati: “Il primo bacio l’ho dato in terza media al campo-scuola. Ma il primo amore l’ho avuto a 17 anni, era una ragazza bellissima, Annalisa.” Della stessa, il conduttore, già noto per la sua partecipazione al Grande Fratello, ricorda: “L’ho conosciuta un pomeriggio andando a ballare in discoteca. Siamo stati insieme tre anni“.

Stando alle sue parole condivise con il giornale diretto da Aldo Vitali, la storia d’amore con Annalisa sarebbe finita per una sua colpa che, a distanza di anni, sembra ancora tormentarlo. Lui stesso, infatti, ammette: “Mi ha lasciato perché ero geloso e pesante. Non l’ho mai più vista né sentita.”

“Vorrei incontrarla per chiederle scusa per come mi sono comportato”, chiarisce il conduttore di Temptation Island, magari anche ispirato dalla tipologia di programma che andrà a riproporre nei prossimi giorni. Non resta che attendere un riscontro da parte della misteriosa Annalisa, forse anche fan dell’ormai noto programma tv.