Filippo Bisciglia ritorna a parlare dopo la polemica con Maria De Filippi: "Nella vita non si smette mai di imparare"

Nella scorsa puntata di “Amici Celebrities“, andata in onda nella giornata del 28 settembre, c’è stato un duro scontro tra la conduttrice Maria De Filippi ed uno dei suoi pupilli Filippo Bisciglia. Quest’ultimo infatti da qualche anno è entrato nella scuderia di “Queen Mary” grazie alla conduzione di “Temptation Island Nip“.

Durante la puntata, Maria De Filippi ha mostrato un filmato in cui Filippo Bisciglia accusa lei e la redazione di aver favorito Francesca Manzini nella sua sfida. Da questo momento in poi la conduttrice diventa una furia, rivelando che se accusa la produzione offende più di trecento persone che lavorano duramente dietro alle quinte.

Lo scontro verbale però non termina qui, poiché Maria De Filippi respinge tutte le accuse ogni tipo di voce su una possibilità che la gara sia stata falsata in qualsiasi modo. Infine, rivela di essere pronta anche a litigare su questo argomento, seppure si conoscono da tanti anni.

La risposta di Filippo Bisciglia su Instagram

Nella giornata di ieri, a un giorno dalla nuova puntata di “Amici Celebrities“, Filippo Bisciglia decide nel rispondere alle accuse della conduttrice Maria De Filippi. In realtà non fa mai il suo nome, ma pare chiaro che si riferisse proprio alla vicenda capitata con lei durante l’ultima diretta del talent.

Sul suo profilo Instagram, pubblicando una foto mentre si trova negli studi della trasmissione, dichiara: “Nella vita non si smette mai di imparare, basta saper riconoscere i propri sbagli cercare di non ripeterli e chiedere scusa … ora Filippo sali su quel palco, ridi, sorridi DIVERTITI DIVERTITI DIVERTITI e prova a cantare al meglio … P.S. e soprattutto non rompere le pa**e”.

In tanti hanno dato ragione a Filippo Bisciglia su Instagram, e non mancano i complimenti sul suo conto, tra cui si conta anche un commento di Emanuele D’Avanzo, ex partecipante del reality “Temptation Island”.