Filippo Bisciglia parla di "Temptation Island" e attacca Giulia De Lellis: "Da altri si vincono soldi"

Mancano ormai pochi giorni per la prossima edizione di “Temptation Island“, il reality show di Canale 5 prodotto dalla “Fascino PGT” di Maria De Filippi che vede alla conduzione Filippo Bisciglia. Proprio quest’ultimo ha rilasciato una intervista al settimanale “TV Sorrisi e Canzoni”, diretto da Aldo Vitali, in cui parla del programma.

Spaziando però anche per altri argomenti, Bisciglia dice la sua sui cosiddetti programmi che si stanno ispirando a “Temptation Island”. A quanto pare il compagno di Pamela Camassa lancia una frecciatina nei confronti di Giulia De Lellis, rivelando che nella sua “Love island” non si celebra il vero amore.

Le parole di Filippo Bisciglia

Iniziando a parlare di “Temptation Island” il conduttore rivela che il format, compresi i meccanismi, sono rimasti totalmente invariati rispetto alle scorse edizioni e l’unica cosa a cambiare sono le coppie e le motivazioni che le spingono a partecipare. Per Filippo Bisciglia il momento più forte resta lo sbarco in Sardegna, ove si emoziona alla vista delle coppie dopo averle studiate nelle scorse settimane.

Parlando più precisamente delle coppie rivela che le differenze di età nelle scorse edizioni ci sono sempre state, ma riferendosi a quella formata da Valentina e Tommaso, dichiara che è inedito vedere una donna stare con un ragazzo di 20 anni più giovane. Concentrandosi anche sulle altre afferma: “La gelosia è all’ordine del giorno. Poi ci sono le mancanze: alcune ragazze non si sentono più amate. Mentre in due casi la convivenza ha messo in crisi la relazione. Una coppia, in particolare, ha patito i mesi di lockdown”.

Infine parla dei programmi molto simili a “Temptation Island”, in cui lancia una frecciatina a “Love island” anche se non fa proprio il suo nome: “Se parliamo di amore, parliamo di T.I. Se parliamo di attrazione fisica, parliamo di altri programmi. Quelli che ho visto io non parlano di amore ma di attrazione. Spesso si vincono dei soldi. Qui invece non vincono nulla, se non delle consapevolezze su se stessi, i loro percorsi e, appunto, qualche risposta in più. Noi siamo le storie d’amore, le storie vere”. Infatti nel reality show di Discovery, che purtroppo non sta andando nel migliore di modi, si vince il premio di 20 mila euro.