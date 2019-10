Filippo Bisciglia, l’ex fidanzata Flora Canto rivela: "Mi ha tradita e con ‘Uomini e Donne’ ho voltato pagina"

Flora Canto e Filippo Bisciglia hanno avuto una relazione in passato, a rivelarlo è la stessa Canto sulle pagine del settimanale “DiPiù“. La casualità ha voluto che i due ex fidanzati fossero uniti di nuovo da un particolare prettamente televisivo e cioè entrambi, contemporaneamente, hanno preso parte ad un reality show: Filippo in “Amici Celebrities” su Canale 5 e Flora a “Tale e Quale Show” su Rai 1.

La Canto, che ora è legata a Enrico Brignano, durante l’intervista ha ricordato la loro relazione e rivelato che Filippo nel 2006, quando entrò nella casa del “Grande Fratello”, la tradì con Simona Salvemini. Per lei fu un momento molto difficile da superare, ma che le diede quella spinta per reagire e trovare la sua strada.

Flora Canto racconta il tradimento di Filippo Bisciglia

Dopo la batosta iniziale, infatti, decise di partecipare a “Uomini e Donne” come tronista e lì la sua vita ebbe una svolta decisiva: “A Uomini e Donne ci andai per voltare pagina. Il tradimento? Ora è acqua passata. Filippo non lo sento più. A ogni modo l’esperienza da Maria De Filippi mi è servita a capire tante cose: come funziona quell’ambiente, per esempio”. Alla fine del suo percorso scelse il corteggiatore Francesco Pozzessere, ma la loro storia non ebbe fortuna, infatti i due si lasciarono nel 2009 a un passo dal matrimonio.

Inoltre, sempre per merito della trasmissione, riuscì a guadagnare una considerevole cifra grazie alle varie serate. I soldi guadagnati li investì in lezioni di recitazione: “Con i soldi guadagnati dalle serate, ho potuto seguire corsi di recitazione e dizione. È stata una strada tutta in salita e ho ricevuto anche tante porte in faccia”.

La Canto ha recitato nella fiction “Don Matteo”, nel film “La coppia dei campioni” al fianco di Massimo Boldi e ha preso parte a molti spettacoli teatrali prima di approdare nello show di Carlo Conti.