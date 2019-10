Filippo Bisciglia, la mamma Elisabetta spiega il pianto del figlio ad "Amici Celebrities"

Filippo Bisciglia non è riuscito a trattenere le lacrime durante la sua esibizione nella scorsa puntata di “Amici Celebrities“. Il conduttore di “Temptation Island” si è arreso ad un pianto particolarmente emozionante, mentre cantava la canzone di Barbarossa “Portami a ballare“.

In molti hanno pensato che questa commozione riguardasse la sua mamma, infatti il pezzo parla di un figlio che chiede alla sua mamma di portarlo a ballare “uno di quei balli antichi che nessuno sa fare più“. Filippo si è trovato in forte difficoltà a terminare la canzone e ha continuato a commuoversi anche dopo, a fianco della Hunziker, senza però riuscire a spiegare il motivo reale delle lacrime.

Amici Celebrities, la mamma di Filippo Bisciglia parla con orgoglio del figlio

A farlo ci ha pensato direttamente sua madre che, nelle pagine del settimanale “DiPiù Tv“, ha svelato il motivo di tanta commozione: “Sono stata molto male, per un periodo ho affrontato un tumore e Filippo è sempre stato accanto a me, in silenzio, con quel suo modo di fare così dolce“, ha dichiarato la signora Elisabetta, orgogliosa per quel figlio che tanto ha dimostrato di amarla e che ora ha finalmente realizzato il suo sogno di arrivare in tv.

Mamma Elisabetta ha vinto la sua battaglia, anche se deve continuare a fare controlli e continua a non abbassare la guardia, come si legge sulle pagine di “DiPiù Tv“. Filippo e l’altra sua figlia l’hanno seguita con tanto amore, non mollandola nemmeno un secondo, come lei stessa ricorda: “Sono una mamma molto fortunata, la nostra è una famiglia molto unita“.

La canzone “Portami a ballare”, cantata dal figlio su Canale 5, le ha riportato alla mente quando Filippo riuscì a vincere la malattia da bambino, a quel tempo infatti non riuscì a camminare per lungo tempo: “Ha cominciato a camminare, a ballare. E io dietro a lui, felice di vederlo aggredire il mondo”.