Filippo Bisciglia, il re della tv dell’estate parla del successo di Temptation Island e dell’amore per Pamela Camassa

Filippo Bisciglia, il popolare presentatore del dating show dell’estate “Temptation Island”, si è messo a nudo nel corso di una recente intervista al settimanale di gossip “DiPiùTV”, dove è tornato a parlare della sua relazione con Pamela Camassa, ma anche della sua vita lavorativa, e non solo, infiammando così i suoi numerosi fan.

Il conduttore televisivo è ormai al timone da anni del dating show prodotto dalla società Fascino di Maria De Filippi, la cui edizione 2019, che si concluderà lunedì 29 luglio, ha registrato un successo di ascolti dopo l’altro, grazie alle storie delle coppie protagoniste, come quella di Ilaria e Massimo, ma anche di Katia e Vittorio.

Filippo Bisciglia tra l’amore per Pamela ed il successo di Temptation Island

Anche Filippo Bisciglia ha deciso di fare il suo viaggio nei sentimenti durante l’intervista al settimanale di gossip DiPiù Tv, dove ha raccontato della sua storia con Pamela Camassa, che ormai va avanti da ben undici anni e che li vede più uniti che mai, anche se tra i due non sono mancati i momenti di crisi, come avviene in tutte le coppie.

Per Bisciglia attraversare dei momenti difficili è l’altra faccia della medaglia dei rapporti che durano da tempo, insomma una cosa inevitabile ma la cosa importante è superarli. Il loro desiderio è quello di avere un bambino, che primo o poi arriverà, visto che entrambi lo desiderano molto. Ma se allargare la famiglia è un progetto certo per la coppia, cosa diversa invece è il matrimonio, per cui nessuno dei due scalpita.

Filippo sta vivendo un momento molto fortunato grazie al successo di “Temptation Isalnd“, tanto che i fan lo hanno incoronato “re della tv dell’estate“. I telespettatori, infatti, apprezzano la sua umanità così come la sua emptatia con le coppie, che recentemente lo ha portato con Ilaria a dismettere per un attimo i panni di conduttore e ricoprire quelli di amico che sostiene e aiuta nel momento del bisogno.

Al settimanale DiPiùTV Bisciglia ha fatto un’altra importante rivelazione, cioè quella di aver avuto un problema al femore all’età di tre anni, ma anche in quel caso, grazie alle cure, così come all’amore e al sostegno dei suoi genitori, Filippo è riuscito a superare la sua battaglia.