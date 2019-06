Filippo Bisciglia e Pamela Camassa: tonno, amore e fantasia. Dal primo incontro ai progetti futuri

Per Filippo Bisciglia è un momento d’oro: amatissimo dal pubblico che lo apprezza molto alla conduzione di Temptation Island, anche nella vita privata ottiene lo stesso successo, grazie alla storia d’amore che ormai da anni sta vivendo con la bellissima Pamela Camassa.

L’ex gieffino, ha saputo farsi strada in televisione e nel cuore dei telespettatori che lo seguono affezionati tutti i lunedì sera su Canale 5 e apprezzano il suo modo garbato di condurre un reality show che in molte occasioni ha bisogno di sensibilità, discrezione, ma anche fermezza e lucidità: tutto questo Bisciglia lo sa dosare in maniera perfetta.

Filippo Bisciglia e Pamela Camassa si raccontano ai loro fan

Sulle pagine del settimanale “Gente“, la coppia ha deciso di rilasciare un’intervista nella quale si racconta, iniziando dal primo incontro, fino ad arrivare ai progetti futuri. Filippo, scherzosamente, rivela che Pamela non è proprio la perfetta donnina di casa, infatti: “E’ un po’ disordinata, non passa l’aspirapolvere, fa morire le piante sul terrazzo e non cucina mai”.

Aggiunge che per questo motivo il leitmotiv dei piatti della Camassa è il tonno: pomodori e tonno, fagioli e tonno per poi passare alla pasta con il tonno, ma subito dopo precisa che: “Io sapevo, prima di sceglierla, che avrei preso il pacchetto completo che prevedeva la Camassa con il tonno” e dichiara ancora una volta l’amore per la sua Pamela con una frase che tutte le donne innamorate vorrebbero sentirsi dire: “Sceglierei di nuovo lei ancora oggi, dopo tanti anni, per la persona meravigliosa, fantastica e onesta che è”.

Il desiderio più grande di Filippo e Pamela

Anche da queste dichiarazioni si nota la forte complicità che c’è tra loro, per questo molti si domandano quando decideranno di fare il salto di qualità. A questo proposito precisano che, dopo ben 11 anni passati insieme, il loro desiderio più grande è quello di avere un figlio – e sottolineano il più presto possibile – ma per il momento niente matrimonio.

Pamela racconta del loro primo incontro avvenuto nel 2008, in occasione di un evento a Cortina, e rivela di aver preso lei l’iniziativa facendo il primo passo: “E non me ne pento: le donne devono farsi avanti. Io non potevo lasciarmi sfuggire Filippo. Oltre a essere bellissimo è anche un tipo esplosivo, che lascia il segno”.