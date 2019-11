Filippo Bisciglia e Pamela Camassa a cuore aperto: il desiderio di un figlio e le nozze

Pamela Camassa, vincitrice della prima edizione di “Amici Celebrities”, e Filippo Bisciglia, conduttore del dating show di “Temptation Island”, sono tornati a far parlare di loro per alcune dichiarazioni rilasciate nel corso di una recente invervista al settimanale di gossip Gente, dove sono tornati a parlare della loro relazione, che dopo 12 anni va a gonfie vele.

Come accade per tutte le coppie normali, anche l’amore tra Pamela e Filippo ha vissuto dei momenti di crisi, tali che i due hanno rischiato di rompere il fidanzamento che durava da annni. Pamela Camassa, dopo il ritorno in tv con il talent di Maria De Filippi, è ritornata al successo e alla notorietà.

Filippo e Pamela si raccontano a cuore aperto

Filippo ha raccontato al giornalista la prima volta che ha conosciuto Pamela, un colpo di fulmine che l’ha fatto ammutolire in un istante. La Camassa ha poi proseguito rivelando dinamiche, sogni, ricordi e progetti; Pamela ammette di non essere una persona competitiva, ma una volta che si mette in gioco, dà tutta se stessa.

I musical sono la sua passione, infatti da bambina amava registrare e riprodurre le sigle dei varietà, quindi la partecipazioni alla versione vip di Amici è stata la realizzazione di un vero sogno. Anche per Filippo la partecipazione al talent è stata un’occasione unica per dimostrare le sue abilità nel canto.

Filippo ammette che gli sarebbe piaciuto vincere, perché anche lui quando si mette in gioco dà il massimo. Bisciglia, poi ha raccontato che dai 2 ai 4 anni e mezzo non ha camminato a causa di una malattia rara – il morbo di Perthes -, una situazione che si è via via superata, grazie alle cure del professor Milella.

Nel corso dell’intervista Filippo ha raccontato un inedito riguardante il nonno, che amava ricordare al nipote: “Il secondo è il primo dei perdenti“, un monito a fare sempre di più e meglio, puntando sempre in alto. Pamela ha ammesso di essere stata gelosa di Filippo in passato, un sentimento che però è scemato, grazie al rafforzamento del loro legame.

Filippo ammette di avere il desidero di avere un bambino, un desiderio che ha da tempo e che spera si realizzi nel giro di poco. Pamela replica: “Sono ancora io quella che frena. Mi spaventa un po’ la responsabilità di crescere un bimbo, ma sono certa che prima o poi arriverà il momento“. Poi la Camassa ha parlato anche delle nozze, che sembra non sia un argomento che interessa particolarmente la coppia, anche se la coppia ha sottolineato che quando accadrà, succederà all’improvviso.