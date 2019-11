Fiammetta Cicogna è diventata mamma e presenta le gemelline

Il 5 settembre scorso Fiammetta Cicogna e l’imprenditore franco-svizzero Carl Hirshmann, in quel di Ibiza, sono diventati genitori di due gemelline: Gaia e Gioia. A distanza di più di due mesi, la bionda milanese ha risposto attraverso il suo seguitissimo profilo Instagram alle prime domande dei suoi fan.

Una delle prime curiosità alla alla quale la giovane mamma risponde riguarda la scelta dei nomi che ha dato alle piccole: “Gaia perché è il primo ovetto che ho visto, quindi la prima, come la Dea della Terra. Gioia perché la mia mamma mi chiama così da quando sono bambina”. Successivamente, un’altra follower, le domanda se sia stata dispiaciuta di non aver partorito naturalmente, “Ho provato l’esperienza del parto naturale per 36 ore… poi la piccola era girata male con la testa e ho dovuto fare un cesareo d’urgenza“, afferma la trentunenne.

Inoltre, Fiammetta, ha raccontato la sua scelta di vivere la gravidanza ed il post parto nel modo più naturale possibile, lontano dai riflettori; con la pancia era arrivata a pesare 72 kg, mentre ora è scesa a 60 kg. Inoltre, svela un segreto alle sue fan in dolce attesa: per i primi tre mesi di gestazione, la ragazza, ha preso 6 pastiglie di Omega3 al giorno, dal sapore disgustoso ma molto importanti per la corretta formazione dei feti. Ora, invece, allattando al seno entrambe le figlie, prende due integratori: il Vitality 1000 ed il Ricaltrol che, secondo le sue stesse parole, la starebbero aiutando molto.

Alcune Instagram stories della conduttrice, inoltre, sono dedicate all’alimentazione: Fiammetta racconta, infatti, di aver seguito una dieta corretta e bialnciata durante la gravidanza, dietro il consiglio della sua nutrizionista. Una scelta salutare, insomma, come quella di partorire le bambine ad Ibiza: “Ho pensato di regalare alle mie figlie i primi mesi di vita in aria pura“, conclude la bella bionda.

A distanza di pochi mesi dal parto, Fiammetta Cicogna, ha ricominciato a svolgere una leggera attività fisica, lo yoga, anche supportata dall’aiuto del compagno franco-svizzero che sembra essere molto presente nella gestione delle bambine.