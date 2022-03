Katia Follesa sempre protagonista. Sarà lei una delle star del Festival San Nolo Milano, live talent musicale che abbraccia per questa quinta edizione (da giovedì 24 a sabato 26 marzo) numerose star dello spettacolo e della musica.

L’ironia contagiosa di Katia Follesa è pronta ad illuminare il palcoscenico di San Nolo, in particolar modo la suggestiva location del District 272, struttura su via Padova a Milano. Katia Follesa sarà infatti special guest di una competizione davvero molto sentita, con due semifinali e una finalissima, accompagnata da una moltitudine di ospiti d’eccezione quale Victoria Cabello e Brenda Lodigiani. Stasera (nome tenuto top secret dalla cabina di regia) ci sarà perfino uno dei protagonisti dell’ultimo Festival di Sanremo. Lo spettacolo è assicurato, d’altronde la Follesa Nazionale non delude mai.

In queste ore Katia sta facendo letteralmente impazzire i suoi fans, sempre pronti ad abbracciarla con ineguagliabile calore dal vivo, in carne ed ossa, lasciando definitivamente alle spalle la ‘maledetta’ pandemia. I suoi follower, che la seguono ormai da anni con grande costanza, sono abituati a vederla sempre con straordinaria allegria, senza mai prendersi troppo sul serio. E hanno accolto con entusiasmo anche il recente e netto cambiamento dal punto di vista fisico. La Follesa da tempo conduce il programma tv Cake star – Pasticcerie in sfida coadiuvata dal celebre Damiano Carrara, con la mission di eleggere i migliori laboratori del Bel Paese. Una gran bella fatica, davvero molto piacevole, assaggiare tutte quelle prelibatezze…

Non soltanto Katia Follesa (anima incontrastata di Lol – Chi ride è fuori”) e Brenda Lodigiani, attrice, imitatrice e conduttrice. Sedici, gli artisti che presenteranno i loro inediti, fra pop e indie: Barkee (X Factor), Coriale, Costa, Rossana De Pace, Djanko, Foma Fomic, Hurricane, Lamette, Logo, Marasmo, Mille, Oberdan, Petra, Pit, Quarta Parete e Valentino Vivace. Conducono le serate il direttore artistico Lorenzo Campagnari e Rovyna Riot. Ci saranno nel contempo varie giurie: quella di qualità, composta da Petra Loreggian, nota voce di RDS, da Graziano Ostuni, discografico, e Christian D’Antonio, giornalista e direttore di The Way Magazine. Quella del “resto del mondo” tra cui figurano Victoria Cabello e Paride Vitale, tra i protagonisti di Pechino Express 2022, Marco Maccarini, noto volto televisivo, Andrea Mazzantini in arte Mazay, producer e dj, Luca De Gennaro, storico conduttore radiofonico, Bassi Maestro, dj e producer, e tanti altri.

E pensare che era il lontano 2016 quando tre ragazzi di Nolo (North of Loreto – Milano), ebbero la pazza idea di inventare un festival della canzone sulla falsariga del noto Festival di Sanremo. Nacque in un batter di ciglia una kermesse musicale semiseria che in queste cinque edizioni ha fatto sempre registrare una bella risposta da parte degli stakeholder. Anche ieri, durante la prima serata, c’è stato un notevole apprezzamento da parte del pubblico presente, sia in termini di affluenza e divertimento ma anche di condivisione delle emozioni artistiche e musicali. E l’ironia della bionda Katia Follesa si fa sentire per questa edizione in maniera nitida e tangibile, magari anche con qualche posa divertente, goliardica e più ‘sensuale’, come fatto recentemente anche sui canali di comunicazione social…

Non mancano le finalità sociali e benefiche: il festival San Nolo 2022 sta sostenendo un progetto sociale che questa volta riguarda l’intera città di Milano, dal nome Forestami. Forestami è un progetto promosso da Città metropolitana di Milano, Comune di Milano, Regione Lombardia, Parco Nord Milano, Parco Agricolo Sud Milano, ERSAF e Fondazione di Comunità Milano. Nato da una ricerca del Politecnico di Milano grazie al sostegno di Fondazione Falck e FS Sistemi Urbani. L’obiettivo è quello di piantare entro il 2030 tre milioni di alberi per far crescere il capitale naturale della città di Milano. E di questi tempi queste cose sono sicuramente da apprezzare… Che altro dire… A San Nolo Milano si fa sul serio.