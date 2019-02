Festival di Sanremo, Rocco Papaleo contro Belen Rodriguez: "Mi parlò sul palco, mai fuori"

Rocco Papaleo, l’attore e prossimo conduttore del programma di approfondimento musicale “Dopo Festival”, è intervenuto nelle ultime ore nella consueta conferenza stampa del Festival di Sanremo, dove ha rilasciato delle dichiarazioni al vetriolo nei confronti della showgirl argentina Belen Rodriguez.

Era il 2012 quando Papaleo era il co-conduttore della celebre kermesse musicale del Festival di Sanremo – la cui 69esima edizione aprirà i battenti questa sera in prima serata su Rai 1 – insieme a Gianni Morandi e l’ex gieffina Ivana Mrazova, mentre ospiti della seconda serata le ex vallette della precedente edizione Elisabetta Canalis e Belen Rodriguez.

Lo sfogo di Papaleo contro Belen

Nel corso della conferenza stampa tenutasi questa mattina, c’è stato tempo per tutto: per i doverosi chiarimenti di Claudio Baglioni nei confronti delle recenti polemiche circa il taglio politico che avrebbe preso la kermesse musicale, ma anche il ricordo e confronto con le precedenti edizioni del Festival che hanno dato l’occasione a Papaleo di togliersi con eleganza qualche sassolino dalla scarpa.

Nel ricordare la sua passata esperienza sul palco di Saremo, Rocco ha ricordato le persone conosciute, sottolineando il feeling creatosi con alcuni addetti ai lavori, mentre per altri ha avuto da ridire. Rocco ha puntato elegantemente e sorprendentemente il dito contro la showgirl e conduttrice televisiva Belen Rodriguez, che rimarrà nella storia del Festival non certo per la sua co-conduzione bensì per una farfallina tatuata nelle parti nascoste, ma abilmente messe in mostra dalla modella.

Ripensando quindi al lavoro fatto insieme alla argentina sul palco dell’Ariston, Rocco ha detto: “Belen mi parlò solo sul palco, perché c’era nel copione“. Sebbene a molti giornalisti sia sembrata una battuta, Papaleo ha poi proseguito il suo sfogo dicendo: “Fuori dal palco non mi ricordo mi abbia rivolto la parola”.

Inutile dire che le parole di Papaleo su Belen stanno facendo il giro del web e sono tanti i commenti – ironici e non – che si possono leggere al riguardo sui social.