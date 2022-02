Anche quest’anno è partita la kermesse canora più amata tra gli italiani. Parliamo del 72simo Festival di Sanremo. Un’edizione che ha il sapore della tradizione e dello scaramantico, si perché come si suol dire “squadra che vince non si cambia”, anche quest’anno infatti, a condurre questa nuova edizione ci pensa il noto presentatore Rai, Amadeus, con la partecipazione di Fiorello.

Una prima puntata davvero scoppiettante, con un Fiorello spregiudicato e irriverente, capace persino di far baciare l’attuale direttore Rai con il presentatore, rispettando il rito scaramantico. Insomma Fiore ancora una volta ha saputo scaldare il pubblico, facendolo ben disporre all’ascolto dei primi 12 partecipanti in gara.

Questa sera avremo modo di assistere ai singoli inediti dei restanti 13 cantanti. A proposito di cantanti; al netto delle performance e della classifica di gradimenti dei singoli pezzi, come ogni Sanremo che si rispetti il pubblico solleva sempre una domanda che difficilmente riceve una risposta netta ed esaustiva: quanto guadagna ogni cantante che partecipa a Sanremo?

Sanremo 2022, il reale guadagno dei singoli big

Considerando il fatto che Sanremo, più che una gara tra cantanti è una finestra, un mezzo per pubblicizzare il proprio lavoro, il proprio disco e la propria canzone, i cantanti ovviamente non salgono sul palco dell’Ariston completamente a titolo gratuito, esiste ovviamente un compenso, soprattutto per quanto riguarda i big.

Ecco infatti cosa ha dichiarato Dagospia, nel tentativo di rispondere alla domanda che in molti hanno iniziato a porsi: “Sanremo non si fa certamente per soldi, ma gli artisti in gara ricevono ovviamente un cachet. Quanto intascano i venticinque big di questa edizione? Le case discografiche ricevono dalla Rai circa 50 mila euro per ogni cantante in gara, fino allo scorso anno per i partecipanti nella sezione nuove proposte ottenevano 25 mila euro“. Non un cachet eccessivamente esoso dunque, ma tutto sommato non ci si può lamentare.